Syzygy Plasmonics B輪融資獲維港投資領投　研新技術減碳排放

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-04-06 21:38

科技公司 Syzygy Plasmonics宣布已完成B輪融資，獲得 2,300 萬美元（約 1.79 億港元）資金，由維港投資領投，Equinor Ventures等其他新投資者跟投；而較早前參與種子輪與 A 輪融資的投資者如 The Engine、The GOOSE Society of Texas、Evok Innovations 亦有參與。

Syzygy Plasmonics 以減排為使命，現正發展應用於工業氣體、化學和能源工業的光觸媒技術。新資金將用於產品開發、人才聘用以及其光催化反應器的商業化，有助公司利用新的化學品製造技術，以光能取代由化石燃料所產的熱能以達至減排，將是公司實現使命的關鍵一著。

公司稱，現時要製造化學品例如塑膠、燃料、化肥、氫氣，主要依靠化石燃料，然而產熱的燃燒過程中會產生溫室氣體，佔全球總排放量 3.6%。Syzygy 的新光催化技術則以光能觸發化學作用，過程中無需熱能，務求達到在 2040 年前減少 10 億噸碳排放的目標。

公司共同創辦人及行政總裁 Trevor Best 表示，公司初期產品將集中消除生產氫氣時所造成的碳排放，改變製造半導體、LED、金屬製品所涉的工業生產過程，同時亦可應用於需要使用氫燃料電池的工業，例如燃料電池汽車業。

Syzygy 此前已募得近 1,200 萬美元（約 9,330 萬港元），並分別獲得美國能源高等研究計劃署能源部、國家科學基金會 SBIR 計劃的資助。