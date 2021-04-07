摩根士丹利下調蘋果目標價至155美元

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-04-07 09:24

截至周二（6日）美股收盤，蘋果每股收報126.21元（美元‧下同），市值21,188.26億元。

據《新浪科技》報道，摩根士丹利分析師Katy Huberty於6日發佈投資研究報告，維持蘋果公司股票「增持」評級，但將目標股價從164元調低至155元。

Katy Huberty在報告中稱，雖然蘋果的服務業務正在增長，但競爭對手也在高速增長，並給蘋果帶來了壓力。為此，休伯特下調了蘋果未來12個月內的目標股價。

圖中是位於上海國金IFS商場的蘋果Apple Store浦東店入口處。（資料圖片）

由於今年首三個月App Store應用商店營收強勁，Katy Huberty調高了蘋果2021年和2022年的服務營收預期，分別較其之前的預期高3%和5%。事實上，休伯蒂之前的預期已經高於華爾街其他分析師。

雖然如此，Katy Huberty在報告中稱：「在過去的兩個月裏，蘋果面臨多重壓力，主要是蘋果服務業務的競爭對手錶現強勁，這在一定程度上抵消了我們的營收和利潤預期。」

年內蘋果股價累跌5%

今年，蘋果股價已下跌約5%。自從公佈上一季度財報以來，下跌了13%，而標準普爾500指數同期下跌7%。但初步數據顯示，App Store 3月份營收按年增長28%，這讓摩根士丹利繼續看好該股。

此外，Katy Huberty還認為，蘋果2021年第二財季業績將恢復強勁態勢。為此，他繼續維持蘋果股票「增持」評級。蘋果將於美國東部時間4月28日發佈截至3月底的2021財年第二季度財報。

當前，在追蹤蘋果股票的43位分析師中，有31位分析師給予「買入」評級。9位分析師給予「持有」評級，而3位分析師建議「賣出」。