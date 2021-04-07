恒指高開後倒跌　騰訊挫逾2%累市　中芯逆市飆近5%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-07 10:43

五日連假後首個港股交易日，恒指黑期升約99點，報29147點；港股ADR收報29026點，升87點或0.3%。滙豐 （0005） ADR折合報45.65元，升0.3元或0.7%；騰訊 （0700） ADR折合報658.25元，升4.25元或0.7%。美股隔晚三大指數反覆偏軟，道指收市回吐96點，收報33430；納指微跌7點，收報13698點；標指微跌0.1%，終止三連升，收報4073點。

【10:40】濠賭股逆市向好

濠賭股逆市向好，其中藍籌股銀娛 （0027）升1.75%，報72.55元；金沙 （1928） 升0.13%，報39.2元；美高梅 （02282） 升0.3%，永利 （1128）升0.92% ，澳博 （0880） 升0.58%；新濠 （0200） 升2.4%。

【10:25】恒生指數跌幅至逾百點

恒生指數跌幅擴大，最新報28795點，跌143點或0.5%；恒生科指跌79點或0.92%，報8490點。成交額639.66億元。

【09:58】恒指得而復失29000點

恒生指數倒跌67點或0.23%，報28871點。科指跌29點或0.34%，報8540點。騰訊（0700）倒跌2.1%，報640元。

【09:55】中芯曾飆逾6%

全球半導體2月銷售升一成半，中芯（0981）曾飆逾6%，高見27.5元，最新升4.8%，報27.15元；華虹半導體（1347）揚3.8%，報47.75元； ASM太平洋（0522）升4.5%，報104.5元。

汽車股造好，比亞廸（1211）高開逾3%，見183.3元，最新升0.45%，報178.3元。贛鋒鋰業（1772）升2.7%，報100.5元；長城（2333）升0.2%，報23.9元；廣汽集團（2238）升1.8%，報6.75元；惟吉利（0175）跌0.7%，報20.4元。

【09:48】中遠海控曾飆逾30%

集運龍頭股中遠海控（1919）發盈喜，股價一度飆逾30%，見13.76元，最新升22.9%，報13元。其他相關股，嘉里物流（0636）跌0.6%，報23.55元；招商局港口（0144）升2.8%，報12.52元。

嗶哩嗶哩（9626）再創新高，見888元，最新升0.92%，報878元。快手（1024）倒跌1.3%，報281.4元；金蝶（0268）開高後倒跌0.6%，報24.9元。

【09:37】內地股市低開

內地股市低開，上證指數開報3483點，最新跌8點或0.24%，報3474點；深證成指開報14100點，最新跌63點或0.45%，報14019點；滬深300指數開報5141點，最新跌23點或0.45%，報5117點。

【09:33】亞太股市靠穩

亞太股市靠穩，日經225指數最新升70點或0.24%，報29767。韓國KOSPI指數升17點或0.56%，報3144。澳大利亞S&P/ASX200指數最新升44點或0.65%，報6930點。

【09:20】恒生指數高開162點

恒生指數高開162點或0.56%，報29101點；恒生科技指數高開80點或0.94%，報8650點。國企指數高開63點或0.57%，報11281點。大市成交額70.6億元。

騰訊（0700）低開0.15%，報653元；阿里巴巴（9988）低開0.6%，報224.2元；美團（3690）高開2.8%，報335元；小米（1810）高開2%，報27元。

友邦（1299）高開1%，報95.9元；滙豐（0005）高開0.55%，報45.6元；中國平安（2318）高開1.3%，報94.95元；港交所（0388）低開0.3%，報467.2元。