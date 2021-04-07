東芝或遭到基金CVC私有化　百年企業緣何光環盡失？

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-07 13:03

日本百年企業東芝，或會遭到私募基金CVC提出私有化。據《日經新聞》報道，CVC計劃透過要約形式，對東芝進行私有化，涉資達200億美元。 今早東芝發出聲明，指出《日經》的報道並非源自公司公告；又確認於周二（6日）收到相關提議，會作出進一步澄清及對建議作小心考慮。公司將會在適當時候進一步作公布。

東芝僅為一家家電企業？

外界對東芝的認識，從其家電產品開始。其實該公司一家的綜合企業，過往過往及現在曾涉及的業務家電﹑數碼產品﹑晶片及半導體，電力系統及資訊科技解決方案。

東芝其實是由兩間公司﹕東京電器與芝浦製作所合併於1939年合併而成，並於1984才正式使用東芝這名稱。

據資料顯示，田中久重於1875年成立的工業製造所。田中久重的繼承人田中大吉於1882年定名田中製作所，並按此作基礎，於1904年成立芝浦製作所株式會社。

至於由藤崗市助及三吉正一的白熱舍於1890年成立，為該國第一家生產白熱電燈泡枱燈公司，其後生產其他電器。1899年白熱舍改名為東京電器。

收購西屋電氣埋巨下虧損伏線

不過該公司近年卻受到多宗負面消息纏身，其中一宗是在2015年發生﹑旗下從事核電產器及服務的西屋電器（Westinghouse）的賬目問題，導致東芝巨虧損失，相當致命。東芝於2006年斥資54億美元購入西屋電氣，以乘多國致力發展核電項目的東風。當時東芝表示會將部份股權出售予投資者，最終該日資企業持有西屋電器77%股權，其後於2013年1月將股權增至87%。

不過2011年3月11日發生的日本福島大地震，及隨之而來的海嘯導致位於福島縣的第一核電站內廠房的冷卻系統停止營運，復而引發核電廠內反應堆出現堆心熔化及核洩漏。該事故成為歷史上最嚴重的核洩漏危機，多國或地區政府頓時叫停正在規劃的核電項目。

更甚者在於2015年東芝被揭發賬目有問題，當時公司指出發現西屋電氣的盈利能力遭到誇大，在2016年12月時公司預料會對西屋電氣的投資減值25億美元，在翌年2月發出公告，預告錄3,900億日圓虧損，這與美國核電業務進行7,120億日圓撇賬。最終於2018年4月，東芝將西屋電氣業務以46億美元出售。

白家電業務已於2016年出售

受傷後的東芝，不時將旗下業務出售以改善財務狀況。

隨著轉爭力轉弱，東芝決定將白色家電業務出售。在2016年3月中，東芝確定出售予內地家電生產商美的，作價514億日圓，較原來預期的537億日圓低。

為滿足資金需求，東芝決定將旗下記憶體業務分拆上市。於2018年將大部份記憶體業務售予基金公司貝恩資本，並計劃將該業務上市。已改名為鎧俠的東芝記憶體業務，原訂於去年上市，其後宣布因應市況而推遲。日前《華爾街日報》報道，包括美光及西部數據等企業，有意收購鎧俠，作價為300億美元。若最終買賣雙方未能達成協議，東芝等便考慮在今年較後時間將該業務上市。

此外公司於2019年將美國液化天然氣業務，以1,500萬美元售予法國能源企業道達爾。