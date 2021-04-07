港匯午後跌勢加劇　低見7.7849　經濟師料跌穿7.8機會不大

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-07 17:04

【16:43】港匯在午後跌勢加劇，曾低見7.7849，最新報7.7836，跌78點子。

對於午後港匯跌勢加劇，上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，與股市在午後跌幅加大，影響投資者信心有關。不過他認為若非股市出現大幅調整，以及美匯指數回升至94水平，否則短期內港匯難回落至7.8水平。

【11:24】港元持續偏軟，今日更曾失守7.78，最低見7.7805，最新報7.7794，跌34點子。

至於美元兌其他主要貨幣方面，歐元兌美元最新報1.1867，跌0.08%，美元兌日圓最新報109.78，升0.03%，英鎊兌美元最新報1.3827，升0.02%，澳元兌美元跌0.12%，美元兌加元最新報1.2582，升0.13%，美元兌瑞士法郎最新報0.9313，升0.04%。

美匯最新報92.35，升0.01%。

一個月拆息回升

港匯轉弱之際，本港銀行同業拆息卻上揚，其中隔夜拆息升0.27點子至0.03741厘，一星期拆息跌0.14點子至0.05214厘，兩星期拆息升0.02點子至0.07357厘。

作為拆息按揭參考的一個月拆息，最新報0.12661厘，升0.54點子，三個月拆息最新報0.20821厘，跌1.77點子，六個月拆息最新報0.41607厘，跌0.14點子，十二個月拆息最新報0.5725厘，則無升跌。

對於近期港匯持續偏軟，華僑永亨經濟師李若凡指出，港匯弱勢已持續一段時間，其在美匯回落情況下仍未出現反彈，與近期本港新股市場表現疲弱，削減投資者對新股貸款的需求，加上北水從3月起多次出現淨流出，減低對港元的需求，以及長假期已結束，並且缺乏季節性因素，不利港元表現。

新股活動及派息將引發港元需求

不過目前港匯仍處於7.75至7.8之間，在短期內失守7.8機會不大，明言現時美國聯儲局無意在短期內收緊現行貨幣政策，美息難大幅高出港息，繼而引發套息交易。加上即將有不少新股活動，以及6至8月為企業派發股息高峰期，均引發港元需求。

至於聯儲局及人民銀行會否在短期內調整行貨幣政策。她指出縱使美國最新公布的數據理想，可是要觸發聯儲局調整其貨幣政策，仍有相當距離，預料在今﹑明兩年當地應不會加息，又預期今年內當局削減現行買債規模機會不大。

相比之下人行面對調整現行貨幣政策壓力或較大，惟她相信當局會在市場對資金需求偏高情況下，透過中期借貸便利（MLF）及逆回購等措施作調控，多於透過上調存款準備金率及加息等措施。