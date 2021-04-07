德勤料逾十隻中概股赴港第二上市　集資總額超過千億元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-07 14:53

德勤發佈今年首季IPO（首次公開招股）報告，本港首季共有32隻新股上市，融資額達1,328億元，按年升逾8倍，預計今年全年將有120隻至130隻新股掛牌，集資超過4,000億元。

德勤表示，新冠疫情發展令多國央行維持繼續低息環境及寬鬆政策，為全球目前資本市場帶來充足資金。美國經濟復甦前景樂觀，推動納斯達克及紐交所位列環球融資額排行榜第一及第三位，港交所位居第二位。今年首季本港有32隻新股上市，融資額達到1,328億元，按年升逾8倍。

德勤又指，中概股熱潮持續，預計有逾10隻第二上市新股，集資逾1,000億元，亦可能有企業版同股不同權企業上市。

德勤又預計今年全年將有120隻至130隻新股掛牌，集資超過4,000億元，可能打破2010年集資近4,500億元的紀錄，並會有4至5隻大型新經濟股掛牌，每隻最少集資100億元。

若引入SPAC須加強監管

對於早前傳內地有意設立新交易所，德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，內地證券市場仍然年輕，體制及政策不斷改革，有很大的發展空間，但相信中短期焦點仍在服務內地企業。而香港的國際金融中心的地位十分堅固，加上港交所（0388）不時推出新措施吸引不同類型公司，因此對香港影響不大。

此外，近期港交所研引入SPAC（特殊目的收購公司），歐振興就指，香港與美國的投資者組合不同，美國有九成是機構投資者，市場相對成熟，如香港引入SPAC，有關監管或需要加強。