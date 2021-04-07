美團優選據報2021年GMV目標2000億元人幣　或加大投資額達200億元

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-07 16:10

疫情期間多家龍頭科企紛紛加入社區團購行列，據內媒《36氪》報道，參與該領域的各大科企均確立了2021年業績翻倍的高目標。美團（3690）旗下美團優選將今年的GMV（商品成交金額）目標鎖定在2,000億元（人民幣‧下同），並將衝擊每日5,000至6,000萬單的單量。

拼多多（美：PDD）旗下的多多買菜GMV目標為1,500億元，滴滴旗下橙心優選為1,000億元，興盛優選則約為800億元。

據《36氪》稱，美團、拼多多和興盛優選均未就報道給予回應。

以目前進展來看，據知情人士透露，春節之後，美團優選的單量已穩在每天2,300萬張，日峰值達2,700萬；而多多買菜的單量則在2,000萬張左右，興盛優選接近1,500萬張訂單。

今年擬加大對社區團購業務投入

目前多多買菜和美團優選的件單價均在8元左右，橙心優選則約5元，由此推算，現在美團優選日均的GMV在1.8億元，多多買菜則在約1.6億元。另據知情人士透露，橙心優選節後的日均GMV接近1億元。

另有消息人士透露，去年美團在社區團購業務上大概已投入約100億元，今年將加大力度，投資金額或將達到200億元。儘管去年第四季錄得經調整虧損約28.52億元，季績由盈轉虧，但美團更表示，會維持或加大力度投入，料未來數個季度將繼續見紅，因此可以預期未來數年將會持續錄得虧損。