調查：近兩成「Y世代」投資者去年回報獲1倍以上

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-07 21:11

券商富途（美：FUTU）發表去年客戶投資交易數據，調查發現該平台的「Y世代」及「Z世代」的交易頻率相若。其中「Y世代」的全年平均交易額達760萬元，較「Z世代」高出43%。報告亦指，「YZ世代」主要以交易正股為主，佔總交易分佈超過六成，其次為窩輪權證，期權及基金。

當中以新經濟股最受他們熱捧，十大熱門交易美股包括蔚來（美：NIO )、蘋果（美：AAPL）及阿里巴巴（美：BABA）等。

數據亦顯示，年輕人熱衷研究個股尋找合適目標，「Z世代」去年平均每人瀏覽個股數近200隻，相對「Y世代」的154隻，高出近三成。「Z世代」投資者性別比例中男性佔75%，女性佔25%。與此同時，「Y世代」男性投資者比女性投資者多出一半，分別為68%及32%。

投資回報方面，「Y世代」較具優勢，在獲利的投資者中，有18.8%的「Y世代」投資者獲得1倍以上的回報，意味每5位獲利便有1位帳面資產增加1倍。值得留意的是，超過30%獲利的「YZ世代」於去年獲得超過50%的投資回報。

上述調研是由去年1月1日至今12月31日期間的數據，Y世代指1981年至1996年出生投資者，Z世代為1997年及後出生投資者。