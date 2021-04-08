港股升幅擴大至逾200點　航運股回落　中遠挫近6%｜持續更新

撰文：張偉倫
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騰訊（0700）事隔3年後再度遭大股東減持，折讓幅度5.5%，套現逾千億元。相信今早股王難免低開，對大市帶來壓力。加上多隻中資科技股於美股市場表現疲弱，預料在港掛牌的科技股今早表現失色。
【10:40】
港股升幅擴大至逾200點，最新報28884點，升209點，國指最新報11092點，升21點，恒生科指最新後8486點，升34點。
航運股今早回落，中遠海控（1919）跌5.7%，報12.88元，東方海外（0316）跌0.2%，報147.7元，太平洋航運（2343）跌0.5%，報2.17元，中遠海能（1138）跌1.9%，報3.59元。海豐（1308）升0.5%，報27.8元。
碼頭股則上揚，中遠港口（1199）升3.2%，報6.48元，招商局港口（0144）升0.6%，報12.7元。
【09:39】
港股低開後即倒升，其中獲大行唱好的友邦（1299）仍維持約3%升幅，報95.95元，至於遭大股東減持套現逾千億元的騰訊（0700），收市報624.5元，跌幅收窄至0.8%，美團（3690）倒升，最新報318.4元，升0.1%。
恒指最新報28810點，升136點，國指最新報8467點，升15點，國指最新報11078點，升8點。
【09:20】
恒指低開70點，報28604點，恒生科指低開76點，報8375點，國指最新報11008點，低開61點。
騰訊（0700）低開2.5%，報614元，快手（1024）低開1.7%，報270元，美團（3690）低開1.5%，報313.2元。
金融股方面，滙豐（0005）最新報46.1元，高開0.4%，友邦（1299）高開3%，報96.15元。