美國政府派錢　民眾點運用？　紐約聯儲調查：民眾擬少花多存

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-08 16:23

美國政府為刺激經濟增長，早前宣布向每名國民發出1,400美元。那麼當收到該筆款項後，該國國民會如何運用相關資金？《路透》根據紐約聯邦儲備銀行周三（7日）公佈的調查顯示，針對3月份收到的美國聯邦政府刺激支票款項，美國消費者打算少花一點、同時稍微多存一點。

研究人員詢問了一般家庭打算如何使用每一位符合資格的成人與兒童都能獲得的1,400美元款項。這筆撥款是美國國會2月份通過1.9萬億美元疫情救助方案的一部份。

研究人員將這些結果與先前調查進行比較，以瞭解消費者使用疫情相關刺激支票的情況，包括多數家庭一年前獲得的1,200美元，以及2020年12月另一個方案批准的600美元支票等救助款項。

逾四成國民擬將資金儲起

調查發現，美國家庭表示，最近這筆款項他們打算花掉25%，低於第二輪的26%與第一張刺激支票的29%。最近這筆款項平均有42%被存了起來，高於前兩輪的37%與36%。

值得一提的是，與收入高於7.5萬美元的家庭相比，收入低於4萬美元的家庭花掉的刺激支票比例將更高，用於償債的資金比例也更高。

研究人員寫到，一些消費者增加儲蓄可能是因為疫情期間能夠從事的活動有限。他們表示，隨着經濟重啓、對前景更加確定後，部分消費者可能會花掉更多的儲蓄。

根據紐約聯儲公佈的調查，這種額外的支出可能不會導致經濟過熱。隨着經濟重啓，疫情期間增加儲蓄的人們可能會去吃大餐和度假，但消費者願意在這方面增加的開銷也有限。