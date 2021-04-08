大華銀行料今年本港GDP增長5%　HIBOR保持低位

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-08 15:55

大華銀行發表研究報告指，預期本港今年全年本地生產總值（GDP）將增長5%，首季本地生產總值將按年復甦至約3.6%，並對HIBOR、美元兌港元匯率、美元兌人民幣匯率、黃金走勢作出預測。

大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，預計商品價格上漲將會推高本港今年的通脹水平，但私人消費需求持續疲弱及政府補貼將會令香港的通脹受到限制。

報告又指，由於本地銀行同業流動資金的結餘總額達創紀錄的4,570億港元，HIBOR下跌令2020年末以來的三個月HIBOR與LIBOR之間息差收窄。 隨著市場預期各大央行將維持寬鬆貨幣政策，以及預期通貨再膨脹繼續支持資金流入新興市場，HIBOR很可能保持低位。

大華銀行預計港元將一直保持在其強方兌換保證附近，並維持美元兌港元在2021年剩餘各季度內保持在7.75的觀點。該行又預測美元兌人民幣匯率為：2021年第二季度為6.55，2021年第三季度為6.5，2021年最後一個季度及2022年第一季度均為6.4。

對於黃金走勢，該行最新的黃金預測為：今年第二季度為每盎司1,700美元，第三季度為每盎司1,750美元，最後一個季度及2022年第一季度為每盎司1,800美元。