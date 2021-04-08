被問及與京東、拼多多競爭　國美黃光裕回應 ：誰也滅不了誰

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-08 17:40

國美零售（0493）召開全球投資人電話會議，創始人黃光裕出席會議。在回應「與京東、拼多多等的競爭關係」時，黃光裕表示，公司不排除與任何一方合作的可能性，並一直對合作持開放的心態。在正確的經營戰略下，誰也滅不了誰 。國美是非常有信心的。

黃光裕表示，國美零售未來存在兩大機遇。一是電器領域增長空間大，國美銷售雖然此前出現下滑，但存在優勢。二是全品類市場廣闊，國美零售從電器拓展至全品類，併線上對線下賦能，是從零開始的提升，市場總量巨大。

黃光裕説：「這條路，很多同行都走過，我們雖然丟失了時間和機會，但也學習到很多經驗。國美零售從全供應鏈、零售商用户的角度，進行全面的整合和優化，尤其是費用方面，國美有很多的準備。經過這幾個月研究整合，已驗證新的模式的可行性，成功的概率和速度將優於同行。」

《中國證券報》引述家電行業資深觀察人士劉步塵分析認為，當線上線下協同的新零售時代到來，人們猛然發現，擁有眾多實體店不僅不是包袱，反而是一筆巨大的資源財富。尤其當實體店向「前置倉+高端體驗」轉型的今天，誰的線下、線上協同效應更出色，誰的發展後勁就更足。「有觀點認為，誰擁有更多線下實體店，誰就擁有更強大的配送服務能力，這也是眾多電商出身的零售商紛紛搶灘實體店的原因。但是，優質實體店位置早已被國美、蘇寧這些連鎖大佬瓜分得差不多了，要找到好的位置並不容易。」