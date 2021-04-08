港交所上季IPO創歷史新高　首掛日平均回報率約25%

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-04-08 15:30

在中概股二次上市熱潮的帶動下，香港IPO市場首季創下開門紅。

數據顯示，今年第一季度，港交所共有32隻新股上市，集資金額達到1,328億港元，按年激增842%，創下歷史新高。其中，百度、B站、快手這三隻超大型新股貢獻了同期近70%的融資總額。

據統計，2021年第一季度，港股新經濟新股的上市數量及融資金額均有大幅增長，期內共有13隻新股在港交所上市，融資金額達到1,172億港元，按年分別飆升225%、3452%。

由於港股IPO市場氣氛熱烈，新上市公司的發行價格也水漲船高。根據德勤的統計數據顯示，2021年第一季度，接近30%的新股上市市盈率達到10至20倍，並有35%的新股以20倍以上的市盈率上市，明顯高於2020年同期的11%。以40倍以上市盈率上市的新股比例期內達到13%，而去年同期則無任何新股可以達到40倍以上的市盈率。

2021年第一季度，所有的港股IPO獲得超額認購，其中91%的新股獲得20倍以上的超額認購。其中，諾輝健康的IPO發行獲得41,33倍的超額認購。在新股認購熱潮推動下，新股上市的首日股價表現亦不俗。數據顯示，2021年第一季度，主板新股的首日平均回報率約為25%，而2020年同期僅為4%。

擬容許非新經濟企業以第二上市形式掛牌

同時，港交所近期推出諮詢，有望進一步放寬對非新經濟公司二次上市的條件。對此，他表示，對於海外上市的中概股公司而言，除了估值水平以外，包括擴闊投資者基礎及交易風險，特別是面對地緣政治風險影響，香港作為流動性較強的市場，對中概股減低監管風險仍有很大的吸引力。

香港財政司司長陳茂波今年3月初已要求港交所及監管機構，研究推動SPAC在香港上市，並提出一個適合香港市場的框架。市場人士指出，港交所最快將於今年6月向公眾諮詢SPAC上市機制，預計年底前將有首隻SPAC上市。

港交所上市主管陳翊庭此前向媒體表示，交易所正探討引入SPAC上市方式，但市場對此有不同意見，交易所在研究新產品或政策時，會充分考慮所有事情，包括機制帶來的機遇，以及會否引申其他市場問題。她強調，引入SPAC並不是「比速度」，港交所現時的研究方向，包括如何應對當中顧慮，以及設計保障投資者措施等，會適時諮詢市場。