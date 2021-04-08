Uniqlo母企｜迅銷半年多賺5.4%至1058億日圓　上調全年收益預測

撰文：劉紹蘭
最後更新日期：
服裝品牌UNIQLO及GU母公司迅銷（6288），公布截至今年2月底止的6個月業績。母公司擁有人應佔溢利為1,058.68億日圓（折合約75.17億港元），按年上升5.4%，每股基本盈利1,036.76日圓，派中期股息240日圓（折合約17.04港元）
集團指，期內綜合收益為12,028.64億日圓，按年跌0.5%，綜合經營溢利為1,679.82億日圓，按年增加22.9%。
日本UNIQLO經營溢利年增36.6%
集團稱，日本UNIQLO期內收益為4,925億日圓，按年增長6.2%，經營溢利為978億日圓，按年增長36.6%。
海外UNIQLO期內收益為5,218億日圓，按年跌3.6%，經營溢利為670億日圓，按年增加25.9%。公司指出，收益下降而溢利大幅增長，主要是歐美地區業務雖然受COVID-19疫情嚴重影響而導致銷情不佳，但東亞地區的銷情總體良好。就網路商店的銷情而言，各個市場的收益均有所增長，並保持強勁銷情。
期內，GU收益為1,326億日圓，按年增長0.3%；經營溢利為158億日圓，按年增加0.4%。
集團就截至2021年8月31日止年度的綜合業績預測作出上調。公司預計綜合收益總額將達22,100億日圓，按年增長10%；綜合經營溢利總額將達2,550億日圓，按年增長70.7%；溢利預測則維持不變。