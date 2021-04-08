摩根資產管理：經濟恢復有利舊經濟股　籲投資者調整持倉組合

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-04-08 16:11

摩根資產管理今日（8日）發表第二季度展望，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰預期，今年中美兩國仍會是世界經濟的領頭羊。由於美國本土接種疫苗的速度理想，隨著該國的經濟會因娛樂、體育等大型活動的重啓帶動 ，預期美國今年的經濟表現因此而有所反彈。

反觀，歐洲各國接種疫苗的速度緩慢，加上又有再次爆發新一波疫情的危機，預期最快都要到今年下半年或2020年，經濟才可恢復。而亞洲地區經濟速度則視乎疫苗接種速度，以及會否推出疫苗護照等措施。

投資者可改變新舊股持倉組合

資產配置方面，雖然內地監管機構近期對龍頭科技公司進行反壟斷行動，但許長泰認為相關問題影響不大，反而更有利二線、三線科技公司。不過隨著疫情緩和，有利舊經濟恢復，他建議投資者可以改變持倉組合，可先慢慢加大舊經濟股比例，當中包括金融、工業、原材料股等，同時亦可減少買入新經濟股。

被問到近期大熱的電動車，他表示，長線是看好電動車，原因是現時各國都致力發展，而美國總統拜登更加大完善電動車配套。但就認為現階段就不需急於投資，建議投資者，可以先選擇退而求其次，先留意電動車相關周邊的生產的投資產品。

許長泰預料，美國經濟在今年第二、三季經濟增長6至7%，而通脹率介乎5%，今年底前美國十年債息將有足夠條件升至2厘以上。屆時的市場反應需視乎債息上升速度，若債息短時間急升，市場波動性會較大，相信短期內香港及美國仍會處於低息環境。