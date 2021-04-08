圖森下周掛牌　或成全球自動駕駛第一股　呢間電商巨頭曾有意收購

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-08 21:22

圖森未來（TuSimple）計劃於4月15日以「TSP」為股份代碼在納斯達克掛牌上市，或成全球自動駕駛第一股。

圖森是次計劃發行約3,378萬股A類普通股，發行價為每股35美元至39美元，承銷商總計享有約507萬股A類普通股的超額配售權。

貝萊德、富達和資本世界投資者（Capital World Investors）三大全球頂級投資機構將作為基石投資者參與圖森IPO認購。摩根士丹利、花旗、摩根大通、美銀、野村、瑞信等十餘家投行參投。圖森最多可集資15.15億美元。

圖森在最新的E輪融資中，融資額達到3.5億美元，是由SPAC（特殊目的收購公司）VectoIQ行政總裁Steve Girsky領投，美國卡車企業Navistar、大眾旗下商用車集團Traton亦參與該輪投資。

經過多次融資，圖森合共籌集到6.5億美元，目前公司估值達到35億美元。

據悉，圖森未來已經開發出一種完全集成的軟件和硬件解決方案，並據此打造出其所宣稱的全球最先進的4級（L4）無人駕駛半卡車技術。

亞馬遜曾有意收購圖森未來

圖森未來目前是中美聯合辦公自動駕駛公司，由華人陳默成立於2015年9月，據該公司披露文件，從2018年至2020年，營收分別為9,000美元、71萬美元和184.3萬美元，而研發支出為3,227.8萬美元、6361.9萬美元和1.32億美元。

從2018年至2020年，三年淨虧損分別為4,501.8萬美元、1.45億美元和1.99億美元，過去三年合共虧損逾3億美元。

兩年前，創辦人陳默在北美融資的過程中收到過電商巨頭亞馬遜的收購邀請，被他拒絕。

陳默認為對於亞馬遜而言，收購圖森，將加速其在自動駕駛領域的佈局，同時也會加快其物流產業的發展。

但他認為對於圖森來説，如果被亞馬遜收購，資金方面的問題獲得解決，但是未來發展將會被限制，公司業務發展的主要服務對象將成為亞馬遜，並不是想要的結果。