2021年3月份中國居民消費價格按年增0.4%　按月下降0.5%

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-04-09 11:00

2021年3月份，中國居民消費價格按年上漲0.4%。其中，城市上漲0.5%，農村上漲0.4%；食品價格下降0.7%，非食品價格上漲0.7%；消費品價格上漲0.6%，服務價格上漲0.2%。一季度，全國居民消費價格與去年同期持平。

3月份，中國居民消費價格按月下降0.5%。其中，城市下降0.5%，農村下降0.6%；食品價格下降3.6%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格下降0.8%，服務價格下降0.1%。

一、各類商品及服務價格按年變動情況

3月份，食品煙酒類價格按年上漲0.1%，影響CPI（居民消費價格指數）上漲約0.03個百分點。食品中，水產品價格上漲8.1%，影響CPI上漲約0.14個百分點；鮮果價格上漲4.0%，影響CPI上漲約0.08個百分點；蛋類價格上漲3.4%，影響CPI上漲約0.02個百分點；糧食價格上漲1.4%，影響CPI上漲約0.02個百分點；畜肉類價格下降9.1%，影響CPI下降約0.40個百分點，其中豬肉價格下降18.4%，影響CPI下降約0.45個百分點。

其他七大類價格按年五漲一平一降。其中，交通通信、教育文化娛樂、醫療保健價格分別上漲2.7%、0.4%和0.2%；居住、衣着價格分別上漲0.2%和0.1%；生活用品及服務價格持平；其他用品及服務價格下降1.5%。

二、各類商品及服務價格按月變動情況

3月份，食品煙酒類價格按月下降2.4%，影響CPI下降約0.71個百分點。食品中，鮮菜價格下降14.5%，影響CPI下降約0.37個百分點；畜肉類價格下降6.5%，影響CPI下降約0.28個百分點，其中豬肉價格下降10.9%，影響CPI下降約0.24個百分點；蛋類價格下降3.8%，影響CPI下降約0.02個百分點；水產品價格下降1.4%，影響CPI下降約0.03個百分點。

其他七大類價格按月三漲一平三降。其中，交通通信、衣着、居住價格分別上漲1.3%、0.4%和0.2%；醫療保健價格持平；其他用品及服務、教育文化娛樂、生活用品及服務價格分別下降0.8%、0.4%和0.1%。

中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟認為，CPI按月由漲轉降，按年由降轉漲，從按月看，受春節後需求季節性回落影響，CPI由上月上漲0.6%轉為下降0.5%。從按年看，由於翹尾負向影響大幅減弱，CPI由上月下降0.2%轉為上漲0.4%。