瑞士寶盛：上海超前香港成全球生活成本最高城市　港屈居第3位

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-04-09 14:00

瑞士寶盛私人銀行今天（9日）發佈《2021年全球財富和高端生活報告》，追蹤反映高淨值人士生活方式的一籃子消費品及服務，並對全球25個主要城市的價格走勢進行分析。報告指，上海取代香港成為全球生活成本最高的城市，東京和香港則分別為第二及第三昂貴的城市。隨著新冠疫情加強消費者對道德及可持續消費的承諾和認識，「良知型消費運動」正日漸興起。

報告結果顯示，隨著高端消費行業的不斷演變而有所調整，今年貨品和服務的變化主要有利於亞太區國家居民，因為當地新納入指數的項目往往更便宜。

儘管如此，亞洲仍是最昂貴的地區，部分原因在於亞洲已從全球衛生危機中迅速復蘇、區內匯率穩定及指數項目價格具韌性。其中，上海取代香港成為指數中最昂貴的城市，東京和香港則分別為第二及第三昂貴的城市；然而，區內各地情況參差不齊，其中孟買仍然是全球最便宜的城市之一。

瑞士寶盛私人銀行亞太區市場及財富管理方案部主管Rajesh Manwani表示，儘管存在地區差異，但整體而言，反映世界各地富裕人士生活方式的一籃子貨品及服務價格僅上漲1.05％。對於高淨值及超高淨值人士來說，亞洲仍然是世界上最昂貴的地區，這亦反映出亞洲正日漸崛起。

良知型消費運動成為主流

新冠疫情令消費者對道德及可持續消費的承諾和認識有所提升。數據顯示，消費模式和偏好的轉變速度前所未見。全球消費者不斷提高良知意識，且這種趨勢已愈來愈盛。即使在高端貨品和服務行業，不同地區最昂貴城市的消費者亦日益傾向選擇良知型消費，這可能有助生產商獲得更公平的價格。