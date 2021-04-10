香港青年工業家協會就職禮隆重舉行　政商及工業界翹楚雲集

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-10 11:13

香港青年工業家協會2020/21年度就職典禮已於周五（9日）假香港會議展覽中心隆重舉行。今年典禮以「織出創新路 跨越新常態」為主題，邀得外交部駐港特派員公署署理特派員楊義瑞、商務及經濟發展局局長邱騰華、中聯辦協調部副部長徐小林及立法會主席梁君彥擔任主禮嘉賓。並聯同新任會長張益麟、就職典禮籌委會主席戴麟及協會基金會會長孫國華一同為典禮主持開幕儀式。寓意協會上下眾志成城，致力推動香港工業發展。

當晚來自政、商及工業界人士聚首一堂，冠蓋雲集，一同見證盛事。出席嘉賓包括勞工及福利局副局長何啟明、海關關長鄧以海、粵港澳大灣區發展辦公室粵港澳大灣區發展副專員莫君虞、工業貿易署副署長曾愛蓮、港區人大代表陳曼琪及港區人大代表陳亨利等。

協會新任會長張益麟於致辭時表示，「織出創新路 跨越新常態」是今年就職典禮主題，也是本年度執行委員會的工作目標。香港青年工業家協會作為工業界的精英，該會求變的精神將繼續為國家、為香港發熱發亮，愛國、愛港、關心社會。他續以協會英文簡寫「Y、I、C」介紹本年度的協會工作目標，三個英文字母分別代表「青年工業發展」、「創新」、「會員關係」及「協作」。通過凝聚工業精英、年青族群以及各界人士，彼此間互相分享交流經驗，充分利用香港優勢，讓協會成為聯繫中、港以至國際的橋樑，尋求發展機遇。

卸任會長廖錦興在致辭錄影片段中回顧他過去一年的工作。他表示其任期是風雨飄搖的一年，但慶幸有協會上下齊心協力，讓其得以順利完成任期內的工作。「同心求創新 塑造新機遇」是廖錦興於任期內願景。為此協會與香港青年科學院簽訂合作備忘錄，推動香港的「產、學、研」發展。而為了應對疫情帶來的困境，協會亦舉辦了「疫」流而上:防疫抗疫基金」研討會，講解政府對工業界支援措施，交流各界迎難而上的心得。他亦感激於疫情初期物資緊絀時，協會會員千辛萬苦四出搜羅抗疫物資，透過協會的「福袋敬贈行動」向社會上弱勢社群伸出援手。

籌備委員會主席戴麟致謝辭時，預告協會明年將邁向三十周年，並感激過去一眾前輩工業家的努力耕耘。他表示協會作為工業界的中流砥柱，未來亦將全力支持配合中央完善特區選舉制度，繼續積極回應中央以及特區政府施政，發揮強韌的工業家精神。為國家、為香港出力,繼續愛國、愛港、關心社會。