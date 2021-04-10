舖王鄧成波妻據報向大眾銀行尋求貸款　該行稱報道來源未經授權

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-10 14:05

日前有報道指出「舖王」鄧成波妻子葉少萍，從大眾銀行獲得750萬元私人貸款，另將保單抵押予該行，套現逾300萬元。

大眾銀行於周五（9日）發出澄清，指出該行留意到近日一間本地媒體，就該行向一名客戶作出貸款的報道，除其他資料外，報道亦刊登該行內部文件，又指出相信報道中所謂來源未經該行授權，且通過非法途徑取得。

該行指出已就此事報案交由警方調查，並正尋求法律意見以採取所需行動；並藉此向客戶保證該行一直嚴格系統及程序，以保障客戶資料。

日前有本地媒體指出葉少萍於5年前透過該行，向友邦購入一份保險，每年供款100萬元並已完成供款。截至去年11月19日，保單現金價值為375.98萬元。大眾銀行要求葉少萍提供每月不少3.5萬元的入息證明，其後才補交一份入息證明，證明其本人在一間名為Gorth Management Limited擔任顧問，月薪3.5萬元，生效日期為去年11月1日。Gorth Management Limited的主席正是鄧成波。

由於葉少萍在家族關連公司擔任顧問收取薪酬，而銀行處理這類人士貸款申請，往往較為嚴謹，擔心資金「左手交右手」。

《香港01》其後向Gorth Management Limited查詢，對方回應指出葉少萍為公司顧問，報道的指控實為無中生有，公司保留法律追究權利，並指葉少萍的主要職責是就公司發展提供意見。至於其個人的財務安排，公司不便評論，相信銀行有既定程序，處理客戶申請安排。