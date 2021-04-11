騰訊遭減持　惟恐科技股類同情況陸續出現？｜股壇繹思．許繹彬

撰文： 許繹彬 最後更新日期： 2021-04-11 09:00

恒指踏入第二季的首個交易日，總算有個好開始，急升560點，直逼29,000點水平；然後安然渡過一個漫長復活節假期。一眾投資者滿以為只需求神拜佛，期望外圍市況尤以美國市場只要生生性性，無大幅調整；香港市場在假期後應該有所作為。

美國市場果然不負眾望，非但沒有作出任何調整，道指更創出新高，納指則平穩守13,400點，總算對投資者有所交待。投資者以為假期後港股可承前的銳勢，恒指再向高位推進，但港股沽盤突然接種以來，並缺乏承接，科技股更跌得體無完膚。

許繹彬指，騰訊（0700）受到主要股東Prosus大額配售拖累，股價來回地獄又折返人間。消息一出，投資者的恐慌情緒再現。（資料圖片）

騰訊（0700）受到主要股東Prosus大額配售拖累，股價來回地獄又折返人間。消息一出，投資者的恐慌情緒再現；科技股自三月受美國債息高企所累，跌多升少，銳氣不再。Prosus相信是因為現行的股價仍處於高位，在不明朗的情況下減持，確實無可厚非。

筆者只是憂慮科技股減持或配售的情況會陸續出現，令大市走勢再添不明朗，投資者必須格外留意科技股的沽盤；大市方面，則建議先以28,000點為防守線，而企穏29,100才可以稍作看好，隨著全球疫情稍作緩和，建議留意防守高的收租股，九倉置業（1997）質素之選。

新股方面，中概回歸上市神話失靈，本周內地線上旅遊平台攜程招股，有記者朋友問筆者為何中概股的招股反應大不如前？筆者認為除近日市況不穏，導致所有新股的上市首日均跌穿招股價外，中概股其上市的股價已經被美股價格「封頂」，對投資者沒有多大的憧憬；加上在港的招股價有近10％的溢價，使投資者寧選擇投資美股。

投資者在過去一年對投資美股亦早已熟悉，要投資美股的容易程度，相對比早年簡單；所以有投資者更跟筆者說，如在港認購此類中概股份，倒不如在美股市場直接購入，因為無需印花稅，成本會比在港投資便宜，所以招股時備受冷落，並非無跡可尋。

撰文：許繹彬 耀才證券（1428）執行董事兼行政總裁