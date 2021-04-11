數碼稅（Digital Tax）才是「新常態」｜「侖」理講價．鄭昆侖

撰文： 鄭昆侖 最後更新日期： 2021-04-11 11:00

中國政府剛剛宣布向阿里巴巴（9988）徵收183億元人民幣的反壟斷罰款。按照官方說法，是次罰款是按照《反壟斷法》的規定，而阿里巴巴違反了相關規定。儘管如此，如果我們考慮到大局當局，我們可以說「罰款」是不可避免的。確實，尤其是自美國拜登（Joe Biden）政府時代以來，全球財政及貨幣政策應該已經發生了根本性的變化。

阿里巴巴（9988）因在內地網絡零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為，遭到內地市場監管總局責令整改，並罰款182.28億元人民幣。（VCG）

阿里巴巴事件只是「數碼稅」新常態的冰山一角

在2021年之前，大多數政府都依靠貨幣政策來彌補預算赤字。換句話說，政府在債券市場發行債券。與此同時，中央銀行已購買了過多的債券證券（透過量化寬鬆政策）。

然而，量化寬鬆的舊路可能不可以持續。超低利率環境不單止沒有解決許多實際的經濟問題，相反令全球內的貧富差距不斷在擴大。情況亦影響到中美兩國。

美國財政長耶倫（Janet Yellen）最近談到設定全球最低企業稅率，旨在解決逃稅漏洞。目前，諸如Google，Facebook和Apple之類的科技巨頭在低稅率國家（例如馬耳他、愛爾蘭、塞浦路斯）設立了辦事處。美國、德國和法國等國京的企業稅率約為20％至35％。作為參考，愛爾蘭的企業稅率僅為12.5％。

利用這個漏洞，全球科技巨頭近年來從較高稅率的地區產生收入，並根據避稅天堂國家的低稅率繳稅。這種做法可能會增加了這些科技公司的稅後盈利，而代價是G7國家一直面對嚴重的預算赤字。

2017年減稅與就業法案是美國國會為簡化1986年《國內稅收法》而提出的一項法案，以期改革及降低個人與企業的稅率。（Getty）

對於美國的情況，特朗普政府的減稅政策（即從28％降至21％）應該已令財政赤字情況更加惡化。同時，從美聯儲大量購買債券扭曲了金融市場。換句話說，資金成本偏低鼓勵了投資者進行冒險。然而，此刻情況應該有所改變。無論閣下同意與否，數碼稅（以較高稅率，或反壟斷罰款的形式進行）都應該成為新常態。

耶倫近期表示，全球最低企來稅率將不低於21％。科技公司將會承受更高的有效稅率，因為是這些公司無法利用避稅國的稅收漏洞。

這次，各國政府似乎更明智地使用稅收收入

隨著稅收收入的增加，政府（主要是G7國家）將來可以享受正常化的稅收情況。至於美國的情況，較高的公司稅收入將用於以下目的：

1）解決貧富差距問題（貨幣供應過多必然結果）

2）大型基礎設施投資，特別是在半導體和5G電訊行業等領域

3）緩解與COVID-19經濟衰退有關的大眾平民所承受的財政壓力

就中國的情況而言，較高的數碼稅收收入（即以反壟斷罰款的形式）將可能被用來扶持舊經濟產業、創造就業機會、以及農業發展。「普惠金融」是中國的一個政策方向，其重點是為中小企業、農業（三農貸款）和扶貧等方面提供流動性。

一旦中央政府需要錢的時侯，顯而易見的選擇是向富裕的科技巨企「攞錢」，而這是在經濟體系內平衡資源分配的一種形式。我們亦可以說這是社會主義（Socialism）的政策。

阿里巴巴旗下淘寶網總部。（維基百科）

忽略了全球數碼稅的風險因素，許多投資者可能為科技股付出了太多

回到阿里巴巴的情況，年度化純利水平可能在1,800億元至2,000億元左右。最新的罰款（約183億元人民幣）可能意味著額外約9％至10％的稅率（除了標準公司稅率之外）。

考慮到上述稅收政策，中國中央政府可能會繼續向阿里巴巴、騰訊（0700）、甚至美團（3690）等科技巨頭收取反壟斷罰款。可能是被媒體（包括社交媒體）「洗了腦」，並且長期以來一直遭超低利率環境「縱壞了」，很多投資者近年偏好新經濟類股票。

儘管這些投資者專注這些新經濟股票的增長故事，但他們可能忽略了與以下因素有關的風險：1）向各政府支付更高的數碼稅以及費用、2）反壟斷問題、以及最重要的 3）資金成本正在上升（由債券市場所暗示）。

如果我們考慮到債券市場投資者相比股票市場投資者更聰明的事實（而股票市場投資者則相比房地產投資者更聰明），那麼Smart Money早已預期（最早可能2020年9月）了貨幣政策將發生180度變化。也許，其中一些內線人士（Insiders）甚至可能很早便預視到拜登的選舉勝利。

除了銀行業（通常會從較高的利率中受惠）之外，其他可能會從新常態中受惠的股票行業可能包括 1）工業商品、以及2）G7國的基建投資主題。

以美國為例，半導體巨頭英特爾（INTC US）最近公佈的IDM 2.0計劃應該不是偶然的。的確，美國政府擬在半導體產業上投入500億美元，其中包括擴大美國的IC代工製造能力。

相對而言，中國半導體企業可能會受到諸如先進設備（例如EUV設備）以及其他重要零部件的進口之類的限制。

撰文：鄭昆侖（善恆證券策略師）