消費券│ AlipayHK︰用戶可於逾10萬家本地合作商戶消費

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-04-11 10:24

政府今日﹙11日﹚宣布， AlipayHK已獲甄選為協助推行消費券計劃的儲值支付工具營運商之一，AlipayHK對此表示歡迎，強調AlipayHK用戶可利用電子消費券於全港超過10萬家本地合作商戶消費，並將享有額外優惠，貫徹AlipayHK一直致力為港人提供一站式生活服務平台，亦幫助商戶提供簡單、低成本的營商方式，帶動生意的初衷。

AlipayHK發言人表示，歡迎政府宣佈已甄選AlipayHK參與派發電子消費券。政府透過電子錢包派發消費券有助加速流動支付的普及和發展，是推動智慧城市發展的里程碑；與此同時，能夠參與電子消費券項目，亦體現出政府對AlipayHK的業務和技術的肯定和支持。重要的是，AlipayHK有機會藉此為全港270萬活躍用戶及10萬商戶提供多一個收取及使用消費券的選擇，向客戶提供更便捷和優惠的體驗。AlipayHK會把因消費券所得的額外收益，以不同方式回饋商戶或用戶。​

公司稱，AlipayHK經已覆蓋全港逾10萬本地商戶，當中包括食肆、街市、超市、服裝店、甜品店等各大型、中小型實體店和線上網店，涵蓋各式各樣餐飲、零售等等，應有盡有。AlipayHK用戶可使用電子消費券作大小金額消費，其領域廣泛，小至一串魚蛋，大至大連鎖、大商場過千元的貨品，都能一掃即付。

配合政府電子消費券的派發，AlipayHK表示，亦將陸續推出更多獎賞計劃，刺激消費，扶助商戶，共渡時艱。

為協助政府最大程度地發揮消費券帶動本地消費的功能，商戶可免費申請「商戶碼」，同時指定商戶更可於即日起至消費券有效期間獲減免交易費，連串措施不但減輕營商負擔，商戶更可受惠於電子消費券活動。AlipayHK亦將不時推出不同的推廣活動，為商戶帶來客流、刺激消費。