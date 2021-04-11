消費券│ 獲選為營辦商　WeChat Pay HK︰將籌辦不同的推廣活動

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-04-11 10:25

騰訊控股（0700）旗下流動支付平台WeChat Pay HK今日﹙11日﹚宣布，獲香港特別行政區政府甄選為協助推行《財政預算案》消費券計劃的儲值支付工具營運商之一，全力支持特區政府透過鼓勵消費促進經濟復甦。全港合資格市民可選擇WeChat Pay HK分期領取合共總額5000元的電子消費券。

公司表示，截至2021年3月底，WeChat Pay HK註冊用戶已超過380萬，覆蓋全港近九萬間香港本地商戶，涵蓋吃喝玩樂行等多個行業，包括大型連鎖品牌及各類大中小型商戶，以及重點營運特定行業中小商戶，例如街市小商戶及本地熱門中小餐飲商戶等。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，很高興獲香港特區政府甄選為協助推行消費券計劃的儲值支付工具營運商之一，協助香港中小商戶通過電子支付拓展業務，發揮消費券提振經濟的「倍數效應」，推動本地經濟復甦。隨著越來越多本地消費者視電子錢包為日常生活的一部分，WeChat Pay HK對能夠推動本地流動支付發展及數字化轉型出一分力感到十分自豪。「我們將繼續與不同的持份者合作，攜手促進香港的流動支付發展，讓更多用戶享受WeChat Pay HK安全、便捷的流動支付服務。」

WeChat Pay HK正與政府相關部門商討計劃的各項安排細節，包括系統設計、詳細流程等，務求讓消費券計劃能盡快地順利推行。詳情請留意政府公布。WeChat Pay HK亦會籌辦不同的推廣活動，將因消費券所得的額外收益，以不同方式回饋商戶或用戶。此外，WeChat Pay HK更將會推出多種形式的加碼優惠給予用戶或商戶，與所有持份者共同促進香港經濟發展。「消費券早鳥訂閱獎賞」同日開啟，更多推廣活動詳情將會陸續公布，敬請留意。