新冠肺炎｜疫下階級向下流　去年全球中產數目大減1.5億人！

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-12 21:08

新冠肺炎肆虐全球逾一年，對經濟帶來嚴重衝擊。據《新浪財經》周一（12日）報道，據估計，2020年有1.5億人從經濟階梯上下滑，這是近30年來的首次下滑。

歷史性的挫折

值得關注的是，數百萬人在歷史性的挫折中退出了全球中產階級。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的最新估算，自1990年代以來，全球中產階級人數去年首次減少。2020年，約有1.5億人（相當於英國和德國的人口總數）在經濟階梯上下降，其中南亞和撒哈拉以南非洲的下降幅度最大。

每個國家中產階級減少的幅度完全不同。根據預測，到2021年，印度的GDP將比往年減少5.2%。印尼的GDP將比危機前預測的低9.2%，而美國只減少1.6%。

與其他國家一樣，印度最貧窮的人承受了新冠病毒危機帶來的最大經濟痛苦。但經濟低迷也使工程師和教師等大量白領崗位消失。據該報告顯示，2020年4月至8月，約有2,100萬工薪階層失業。

根據皮尤研究中心的估計，2020年印度中產階級人數減少了3,200萬人，在全球每天收入10至20美元的人口減少中佔比約60%。自印度從1991年開始實行經濟自由化以來，這種縮減似乎是印度最大的一次。

中產階級下流化

根據經合組織的定義，中產階級是指家庭收入在一個國家中等收入的75％至200％區間的人群。

經濟合作與發展組織發佈的《壓力之下：萎縮的中產階級》報告主要作者、經合組織資深政策分析師邁克爾·福斯特表示，除了收入硬指標之外，中產階級的定義還應包括生活方式、認知等方面。

然而，雖然收入是一個硬指標，報告顯示經合組織國家平均三分之二的人口認為他們是中產一員，在除芬蘭以外的北歐國家、荷蘭、盧森堡和瑞士，80%的人認為他們屬於中產階級。而在英國，只有40%的人這樣認為，大部分人認為他們是“工薪階層”。

全球化之趨勢下及社會階級的變動中，中產階級漸漸失去其特徵及優勢並下沉為下層社會的一群，中產群體所面臨的較大壓力，甚至可以說這是國際性通病。

報告指出，大多數國家的中產階級已經縮水，年輕一代更難以躋身中產階級。

此前，美國智庫Brookings，在中產階級研究報告中，用詳盡資料和調研揭示了一幅中產階級全面下流化、底層自殺化、未來一代絕望化的恐怖圖景。

在過去30年來，中產家庭的收入增長甚微，在一些國家幾乎停滯，除少數幾個國家外，目前各國的中等收入幾乎不比十年前高，每年僅增加0.3％，比最富裕的10％的平均收入少三分之一。同時，中產生活方式的主要成本卻比通脹增加地更快。

在過去20年間，住房成本比家庭中等收入增長快三倍。超過五分之一的中等收入家庭入不敷出，過度負債的比例高於低收和高收家庭。

新冠病毒導致經濟衰退

皮尤研究中心報告説，疫情阻礙了全球中產階級的增長，加劇了全球經濟貧困。

皮尤研究中心的一項新分析發現，到2020年，全球中產階級的人口比大流行之前預計的人數少5400萬人。同時，由於經濟衰退，貧困人數增加了約1.31億。

根據該報告的定義，中等收入人群每天的生活費為10.01美元至20美元，也就是説，一個四口之家的年收入約為14,600美元至29,200美元。以發達經濟體的標準衡量，這是適度的。

事實上，它跨越了美國官方的貧困線，2020年一個四口之家大約23,000美元（按2011年的價格計算）。按照全球標準，窮人每天的生活費不超過2美元，一個四口之家每年的生活費不超過2,920美元。

據估計，到2020年，全球高收入階層（每天超過50美元）的人數減少了6,200萬人，抹去了2011年以來新增人數的一半左右，其中大部分變化來自發達經濟體。與此同時，中高收入人口（每日20.01美元至50美元）減少了3,600萬，而低收入人口（每日2.01美元至10美元）估計增加了2,100萬。