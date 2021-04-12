港股欠動力　阿里消化利淡彈6%　消費券概念股諗得過?│巨子股評

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-12 09:41

港股動力久奉，料仍於28000至29000點關爭持，市場聚焦阿里巴巴（9988）表現，公司周末遭市場監管總局罰款逾182億元人民幣，創下中國反壟斷罰款記錄，今日股價將考驗200元大關。

美股周五造好，道指及標指更是再創上市新高，惟恒指上周每逢彈高便遭遇減持，動力明顯不足，29000點關阻力仍大，料恒指仍處28000至29000點關爭持，短線支持在28300點水平。

阿里巴巴反壟斷調查結果落地，市場監管總局決定，阿里巴巴自去年底因「二選一」等涉嫌壟斷行為，對阿里處以2019年中國境內銷售額4%的罰款，即為182.28億元人民幣罰單，創下中國反壟斷罰款記錄。

阿里被罰利淡盡出 惟宜以靜制動

中國電商巨企阿里巴巴（9988）反壟斷調查結果落地，市場監管總局決定，阿里巴巴自去年底因「二選一」等涉嫌壟斷行為，對阿里處以2019年中國境內銷售額4%的罰款，即為182.28億元（人民幣，下同）罰單，創下中國反壟斷罰款記錄。

阿里巴巴主席張勇於周一早上分析員會議上表示，預計監管部門的反壟斷處罰不會造成重大影響，阿里巴巴將出台措施，降低電子商務平台上商户的進入壁壘和業務成本，並將加大投資以提高商户培訓。而監管機構對併購交易進行了調查，但並沒有知悉有其他關於反壟斷的調查。

由於消息於周末傳出，市場未及反映上述因素，雖然罰款屬「天價」水平，但實質對公司財務並不會造成重大影響。理論上，利淡消息應是出盡，然而要留意，於反壟斷條例下，對阿里的增長會否造成影響。投資者宜以靜制動，可先觀察今日股價表現，再作投資決定。

陳茂波表示，電子消費券計劃規模達360億元，估計可為今年的經濟增長帶來0.7%的提振作用。（資料圖片）

消費券落地在即 吼本地消費及地產股

港府已甄選4家儲值支付工具營辦商協助推行消費券計劃，並會盡快公布發放5,000元的電子消費券計劃詳情，目標是在暑假期間開始接受登記。財政司司長陳茂波又提到，電子消費券計劃規模達360億元，料為本港今年的經濟增長帶來0.7%提振作用。

今日可留意本地消費股，周大福（1929）創7年新高，周生生（0116）自2月開始走強，上周亦創2年高，歐舒丹（0973）高位整固。本地地產股如新世界（0017）、恒基（0012）、新地（0016）亦可留意，甚至是REITS如置富產業（0778）、泓富產業（0808）、冠君產業（2778）等亦開始築底回升。