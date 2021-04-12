美團及小米捱沽　累恒指全日跌245點 　阿里遭重罰卻逆市揚逾6%

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-12 16:40

上周末（10日）內地市場監管總局就阿里巴巴（9988）濫用其市場地位，並要求商戶在電商平台作「二選一」安排，作出逾182億元人民幣的天價罰款。其他更有報道指出，市監局擬增加人手以應對反壟斷行為。在相關消息下，阿里及一眾科投股，肯定成為市場人士焦點。

【16:40】

港股今日受到科技股拖累，曾大跌逾400點，並一度失守28300點。恒指收市報28453點，跌245點，國指收市報10874點，跌102點，恒生科指跌136點，報8169點，成交額為1,607億元。

美團（3690）挫5%，收市報298.2元，小米（1810）收市報24.95元，跌2.9%，京東（9618）跌2.2%，收市報309.2元，百度（9888）跌3.7%，收市報210元。

不過被重罰182.28億元人民幣的阿里（9988），收市報232.2元，升6.5%。

不過論升勢最凌厲，肯定是中午時發首季盈喜的瑞聲（2018），收市報44.9元，12.7%。惟同業舜宇（2382）卻跌1.7%。

汽車股方面，吉利（0175）跌7.1%，收市報19.24元，長汽（2333）跌6.7%，收市報22.3元，廣汽（2238）跌2.7%，收市報6.58元。

【14:41】

恒指午後仍維持逾200點跌幅，最新報28429點，跌269點，國指最新報10859點，跌118點，恒生科指最新報8167點，跌138點。美團（3690）瀉5.3%。

【13:25】

瑞聲（2018）中午就首季業績發盈喜，帶動午後股價升幅擴大，最新報43.7元，升9.7%。

港股在午後跌幅進一步收窄，最新報28485點，跌213點，國指跌87點，報10890點，恒生科指跌102點，報8203點。

阿里（9988）維持強勢，報236.6元，升8.5%。

【12:24】

科技股處於弱勢，累及港股表現，大市曾跌逾400點，午市收市前跌幅略為收窄。恒指半日跌281點，報28417點，國指最新報10865點，跌111點，恒生科指半日報8172點，跌133點，成交額為902.3億元。

科技股今早表現疲弱，美團（3690）挫6.2%，報294.6元，百度（9888）跌3.7%，報210元，騰訊（0700）跌1.8%，報609.5元，京東（9618）跌3.6%，報304.6元。被罰款逾182億元人民幣的阿里（9988），逆市彈7.2%，報233.6元。

汽車股方面，吉利（0175）挫6.8%，半日報19.28元，長汽（2333）跌5.4%，報22.6元，廣汽（2238）跌2.1%，報6.62元。

醫藥股亦處於弱勢，石藥（1093）跌2.6%，報9.24元，中生製藥（1177）跌2.8%，報7.87元。

不過仍有個別藍籌股獲追捧，龍湖（0960）升2.3%，報51.15元，瑞聲（2018）升6.1%，報42.3元，安踏（2020）升2.1%，報133.7元。

【11:32】

港股維持跌勢，曾失守28300點，恒指最新報28329點，跌368點，國指最新報10836點，跌140點，恒生科指最新報8152點，跌153點。

騰訊（0700）最新報605.5元，跌2.4%，美團（3690）跌6.4%，報293.8元，小米（1810）跌2.9%，報24.95元，京東（9618）報307.8元，跌2.6%。

友邦（1299）跌2.1%，報95.75元。

【10:41】

港股跌幅持續擴大，恒指最新報28332點，跌366點，國指最新報10844點，跌132點，恒生科指最新報8191點，跌114點。

阿里（9988）仍處於強勢，最新報232.2元，升6.5%，美團（3690）則跌6.1%，報294.8元。

【09:45】

阿里（9988）表現可謂一枝獨秀，最新報234.8元，升7.7%。成交額為46.6億元。

【09:39】

港股高開後即倒跌，恒指最新報28553點，跌145點，國指10924點，跌53點，科指最新報8271點，跌34點。

阿里（9988）最新報227.6元，升4.4%，騰訊（0700）跌1.1%，報613.5元，快手（1024）最新報273.8元，跌0.9%，百度（9888）跌2.3%，報213元，京東（9618）跌1%，報312.8元。

【09:22】

恒指最新報28791點，高開93點，國指最新報11024點，高開46點，科指高開59點，報8365點。

今早阿里（9988）股價出現反高潮，高開5.5%，報230元；騰訊（0700）則低開0.7%。