MTXJ全面下挫　恒指曾跌逾400點　失守28300點｜持續更新

上周末（10日）內地市場監管總局就阿里巴巴（9988）濫用其市場地位，並要求商戶在電商平台作「二選一」安排，作出逾182億元人民幣的天價罰款。其他更有報道指出，市監局擬增加人手以應對反壟斷行為。在相關消息下，阿里及一眾科投股，肯定成為市場人士焦點。