順豐預告首季虧損　王衞緊急接待機構投資者：二季度不會再虧損

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-04-12 11:47

4月9日，順豐控股（深圳﹕002352）吃了一個一字跌停後，董事長王衞不僅第一時間出來道歉，還立馬接待了淡水泉、興全等眾多基金和個人股東，總計約120位投資者的調研，並表態順豐控股二季度肯定不會再虧，但全年利潤還不能回到2020年同期水平。

順豐控股延續上周跌勢，開盤即跌超5%，且跌幅仍在擴大，截至目前，已跌至8.4%。

據《中國基金報》報道，4月11日晚間，順豐控股公告稱，4月9日接待了淡水泉、交銀施羅德、朱雀、富國、嘉實、興全、景順長城、大成、潤暉、銀華、工銀瑞信、博時等眾多基金和個人股東，總計約120位投資者。

而最新年報顯示，在2020年四季度時，交銀施羅德和銀華基金的主動基金大幅加倉，成為順豐至前十大流通股東。

上市公司接待人員包括董事長王衞、董事兼財務負責人伍瑋婷，集團CSO黃贇，集團助理CEO周海強，數字供應鏈解決方案CMO徐前，董事會秘書兼副總經理甘玲。

公告不僅解讀了公司2020年度業績及2021一季報業績預告，還分析了宏觀環境及戰略方向、時效產品升級規劃、數字化供應鏈案例，詳細地回答了投資人的16個問題。

王衞首先道歉了，稱一個季度沒有經營好，則無旁貸，他認為自己在管理上是有疏忽的。

王衞稱，公司不會一味燒錢來做新業務，但短期利潤承壓若能換來長期競爭力，有機會將順豐打造成為市場上不可或缺選擇，願意調低未來1-2年利潤率預期，這是重要的戰略。

王衞表示，公司二季度肯定不會再虧，但全年利潤還不能回到去年同期水平。因為未來要繼續戰鬥，未來三年還有很多目標要一起實現，到時候公司股價不應以物流公司估值體系來看，這是對所有投資者最好的交代。

在回應「做社區團購」時，王衞稱順豐堅決不碰商流。順豐的願景是成為獨立第三方行業解決方案的數據科技服務公司，而對社區團購來講是需要商流的，順豐堅決不碰商流，因為順豐是獨立的第三方。

公司戰略方向：正在加快在國際市場的佈局，會成為公司第二增長曲線

公告中，順豐表示，公司戰略着眼於未來3-5年，目標從未改變，出發點一直是為客户及未來要服務的B端客户提供更好的數字化的科技解決方案。

第一，許多投資者認為時效產品的增長是左右公司利潤的最重要的因素，也期盼新的產品來替代時效產品目前對公司的貢獻。從戰略的角度來看，公司的着眼點是在更大的市場，以更多元的服務來滿足客户需求。當公司把價值做出來的時候，利潤會變成結果。我們不僅僅着眼於中國國內市場，和嘉里物流的合作穩步推進的信號很清楚地表示，公司正在加快在國際市場的佈局，它也會成為公司第二增長曲線。

第二，目前公司存在多個細分領域，都需要轉變成為數字化的科技服務企業。公司認識到不能單單服務於C端客户，未來在服務B端客户的過程中需要創造更多的價值。這裏既有客户需求，同時國家也在着力於推進工業從4.0向5.0推進，這是全球趨勢，也是中國製造業升級最重要的趨勢。

具體戰略部署上：

第一，公司存在很多業務，把戰略全景圖重新組合後，未來的驅動力來自於公司為客户提供的科技服務，這離不開供應鏈這一出發點。希望能夠利用雙驅動，同時在科技和供應鏈領域中，我們引入新的領軍人才，公司希望能夠在未來的5-10年內把這兩個驅動力實實在在的做出來。

第二，在過去3年，公司側重細分市場的獨立發展。在達到一定規模後，公司真正的競爭優勢在於是否能在多元業務間進行系統整合、網絡資源整合、併產生協同價值。

此外，順豐要打造獨一無二的行業標杆，特別需要由系統和網絡資源來承載。多元業務資源底盤融合過程中，未來兩年是公司關鍵的兩年，公司在該領域會保持持續的投入。公司除在服務標準和品牌上要立足中國最好的標準外，長期目標是成為全球物流行業的標杆。短期的波動是管理層需要去改善的，但公司的戰略目標一直非常清晰。

三、時效產品升級規劃公司對時效產品做了新定義，首先是時效承諾，對客户做到精準承諾，時效領先。第二是運營保障，通過收轉運派各環節專屬流程保障，實現全程可追蹤的門到門標準快遞服務。第三是基於不同場景，豐富的產品矩陣，滿足不同客户多樣化的客户需求。第四是持續保持高效益。

四、順豐數字化供應鏈行業解決方案順豐在打造科技解決方案上沉澱了三大DNA：第一是標準化，第二是數字化，第三是產品化。

周五一字跌停，市值蒸發超350億

王衞頻頻解釋，和順豐突然爆雷的業績有關。4月8日，順豐控股公告，預計第一季度淨虧損9億元至11億元人民幣。消息一出，全場震驚，要知道，順豐上年同期盈利9.07億元。

而時間拉長一些，從2月中旬至今不到2個月，順豐累計跌幅達到41％，市值蒸發超2000億。