中金公司：內地消費主題基金內部收益率可高達14%

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-12 12:25

中金發表研究報告指，中國經濟結構正在轉型，對比舊經濟股，以消費、科技等驅動的新經濟股享盡轉型紅利。消費相關板塊是新經濟股中重要組成部分，並預料消費主題基金可跑贏大市。

中金認為，A股市場消費企業佔比提升。A股上市消費企業數量於2008年數量不足400家，而截至2020年第二季度尾，已增至逾800家，流通市值佔比亦提升近5%。消費相關行業中公募基金持股比例高，截至2020年上半年，公募基金於日常消費行業持股比例僅次於醫療健康行業，可選消費公募持股比例亦位居第四名。

報告指出，雖然日常消費行業和可選消費行業表現，不及資訊科技行業或醫療健康行業，但整體仍表現出較強彈性。以中證內地消費主題指數作為定期投資對象，自2005年底至2021年3月，定期投資次數為183次，內部收益率為15.21%，遠高於定期投資滬深300指數。假若於指數估值較低時進行定期投資，5年的內部收益率將由10.03%進一步上升至14.06%。

報告又指，消費子行業輪動組合亦有超額回報。每期挑選最看好的兩個消費行業持有作為消費精選行業組合，從2010年2月到2021年3月，年率化收益率可達16.3%；而同期全消費板塊行業等權基準的年率化收益率為8.3%。消費精選行業組合年率化超額收益率達7.2%。