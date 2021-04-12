螞蟻集團再被約談　人民銀行潘功勝回應記者五項提問

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-04-12 20:30

人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門再次聯合約談螞蟻集團。中國人民銀行副行長潘功勝代表四部門就約談情況回答了記者提問。

潘功勝回答了記者提問的五個問題。

第一，金融管理部門再次約談螞蟻集團有什麼考慮？

潘功勝表示，中共十九屆五中全會、中央經濟工作會議及中央財經委員會第九次會議明確提出，要強化反壟斷和防止資本無序擴張，切實防範風險。要從構築國家競爭新優勢的戰略高度出發，建立健全平台經濟治理體系，推動平台經濟規範健康持續發展。

自去年12月份四部門聯合監管約談以來，螞蟻集團建立專門團隊，在金融管理部門指導下制定整改方案，積極開展整改工作。此次金融管理部門再次聯合約談螞蟻集團有關人員，主要是要求螞蟻集團必須正視金融業務活動中存在的嚴重問題和整改工作的嚴肅性，對標監管要求和擬定的整改方案，深入有效整改，確保實現依法經營、守正創新、健康發展；必須堅持服務實體經濟和人民羣眾的本源，積極響應國家發展戰略，在符合審慎監管要求的前提下，加大金融科技創新，提升金融科技領域的國際競爭力，在構建「雙循環」新發展格局中發揮更大作用。

第二，螞蟻集團整改方案的主要內容是什麼？

潘功勝稱，螞蟻集團整改工作啓動以來，金融管理部門就整改措施與螞蟻集團進行了深入溝通，並督促螞蟻集團形成了全面可行的整改方案。

整改內容主要包括五個方面：一是糾正支付業務不正當競爭行為，在支付方式上給消費者更多選擇權，斷開支付寶與「花唄」「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。二是打破信息壟斷，嚴格落實《徵信業管理條例》要求，依法持牌經營個人徵信業務，遵循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人信息，保障個人和國家信息安全。三是螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管，健全風險隔離措施，規範關聯交易。四是嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動，控制高槓杆和風險傳染。五是管控重要基金產品流動性風險，主動壓降餘額寶餘額。

金融管理部門將督促螞蟻集團切實落實整改方案，把握好工作節奏，保持業務連續性和企業正常經營，確保廣大人民羣眾對金融服務的體驗不下降，持續提升普惠金融服務水平。

第三，下一步金融管理部門如何加強平台企業金融監管？

潘功勝稱，金融管理部門將堅持公平監管和從嚴監管原則，着眼長遠、兼顧當前，補齊短板、強化弱項，促進公平競爭，反對壟斷，防止資本無序擴張。一是堅持「金融為本、科技賦能」。平台企業開展金融業務應以服務實體經濟、防範金融風險為本，不能使科技成為違法違規行為的「保護色」。對於違規經營行為，依法嚴肅查處。二是堅持金融活動全部納入金融監管。金融業務必須持牌經營；提升監管能力和水平，優化監管框架，防範監管套利。三是堅持發展和規範並重。依法加強監管，規範市場秩序，防止市場壟斷，保障數據產權及個人隱私；同時把握好平台經濟發展規律，提升金融服務體驗，鞏固和增強平台企業國際競爭力。

金融管理部門將一如既往地堅持「兩個毫不動搖」，營造公平競爭市場環境，繼續支持民營資本依法開展金融科技活動，依法保護產權，弘揚企業家精神，激發民營資本的市場活力和科技創新能力。

第四，中國金融管理部門在加強國際金融科技監管合作方面有何考慮？

潘功勝回答稱，近年來，金融科技與平台經濟快速發展，在提升金融服務效率和金融體系普惠性、降低交易成本方面發揮了重要作用。同時，由於其具有跨界、混業、跨區域經營等特徵，風險傳染速度更快、波及面更廣、負面溢出效應更強，對金融監管形成了新挑戰，成為世界各國監管部門共同面對的新問題。

世界主要經濟體監管部門對此高度關注，並已採取實際行動，作出監管調整和政策響應。在監管理念上，遵循「同樣業務、同樣監管」的原則，致力於在促進金融科技發展和防範金融風險之間取得平衡。在監管方法上，探索運用大數據、雲計算、人工智能等科技成果，提升風險監測感知能力和穿透式監管能力。在監管內容上，強調個人信息保護及反壟斷。例如，歐盟2018年實施了《通用數據保護條例》，並加快推進《數據治理法案》；美國近年來連續發起對大型科技公司的反壟斷調查；德國在2020年通過《反對限制競爭法》第十次修正案等。

中國金融管理部門願進一步加強與國際金融組織和各國監管當局在反壟斷、數據監管、運營管理、消費者保護等方面的合作，推動制定金融科技監管規範，加強監管協調，共同打造開放、包容、安全的金融科技生態環境，提升金融業創新能力，同時防範跨境監管套利和金融風險跨境傳染。