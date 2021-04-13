恒生指數升逾百點　科指挫逾1%　美團續挫逾6%｜持續更新

隔晚美股三大指數向下，市場觀望美國企業業績，道指收市跌55點或0.16%，報33745點；標指創紀錄新高4131點後回軟，收報4127點，微幅不足1點；納指收報13849點， 跌50點或0.36%。
阿里巴巴（9988）日前被內地罰逾182億元人民幣，旗下螞蟻集團再遭約談，要求五大方面整改。阿里巴巴ADR大漲9.3%，在相關消息下，其股在港表現又如何？
【14:36】Bitcoin升至61,000美元水平
恒生指數最新報28587點，升134點或0.5%；恒生科指則跌81點或1%，報8087點。
美團（3690）續跌6.3%，報279.4元，成交額達75.7億元。騰訊（0700）跌0.2%，報612元；阿里巴巴（9988）靠穩升1%，報234.6元。
Bitcoin升至61,000美元水平，惟火幣科技 （1611） 跌近半成；歐科雲鏈 （1499） 挫逾8%；雄岸科技 （1647）則升逾1%；美圖 （01357） 轉跌0.7%。
【13:20】美團續挫逾半成
恒指升幅收窄不足100點，現升74點或0.26%，報28528點；科指跌1.3%，報8059點。
友邦 （1299）升幅亦略為收窄，最新報98.75元，仍升2.7%。
美團 （3690） 則跌逾半成，最低曾見282.2元，最新跌5.2%，報282.6元。騰訊（0700）亦跌0.9%，報608元。
【12:10】恒生科技指數微跌0.3%
港股高開逾百點，其後升幅續擴大，曾飆升逾400點，高見28877點。恒生指數半日升274點，中午收報28727點，成交722億元。
恒生科技指數跌0.3%，報8143點。阿里巴巴 （9988） 升幅亦收窄，半日升1.6%，中午收報235.8元；騰訊（0700）微升0.4%，收報616元；美團（3690）逆市跌3.6%，收報287.4元，成交額達34億元，暫為藍籌最差。
友邦 （1299）半日漲3.7%，中午收報99.8元；眾安在綫（6060）升0.8%，收報47.8元；中國平安（2318）升0.4%，收報91.3元。
地產股普遍上揚，九置 （1997） 一度勁飆7.2%，高見46.1元；半日升6.7%，收報45.9元；恒地 （0012） 升1.6%；新地 （0016） 升近1.4%；新世界 （0017） 揚3.1%；信置 （0083）轉升0.9%。
【11:30】友邦重上「紅底股」
恒生指數最新報28815點，升361點或1.3%；科指升0.2%，報8183點。成交額653億元。
ATMX股，阿里（9988）升2.2%，報237.2元；騰訊（0700）微升0.9%，報619元；美團（3690）則逆市跌2.3%，報291.4元；小米（1810）無升跌，報24.95元。
友邦（1299）重上「紅底股」，勁飆逾4%，現報100.1元。滙豐（0005）升1.1%，報46.3元。
【10:52】特步國際飆逾一成
體品股同樣受追捧，特步國際（1368）飆逾一成，高見5.84元，最新升10.4%，報5.74元；安踏（2020）揚3.9%，報139.4元；李寧（2331）升2.2%，報57.65元；中國動向（3818）漲4.4%；非凡中國（8032）升1.7%。
【10:47】內銀股普遍造好
內銀股普遍造好，青島銀行（3866）升2.3%，報4.39元；建設銀行（0939）升2%；郵儲行（1658）升1.5%；農行（1288）揚1%；招行（3968）升0.8；中國銀行（3988）升1.3%；工商銀行（1398）升0.7%。
【10:31】恒生指數一度升逾400點
恒生指數一度升逾400點，高見28858點，最新升398點或1.4%，報28851點。
【10:25】餐飲股普遍上揚
政府提出有條件放寬社區防疫限制，餐飲股普遍上揚。翠華 （1314）上揚3.3%，報0.315元；太興 （6811）飆逾5%；大家樂 （0341） 升1%；大快活 （0052） 升0.8%；稻香控股（0573）漲逾3%；敘福樓（1978）無升跌，報0.95元。
恒生指數飆351點或1.2%，報28805點；恒生科指升0.4%，報8201點。
【10:16】九置飆5%
多隻地產股普遍受捧，九置 （1997） 飆5%，報45.15元；恒地 （0012） 升0.9%；新地 （0016） 升近1.4%；新世界 （0017） 揚2.5%；信置 （0083）則逆市跌0.18%。
阿里巴巴（9988）升幅收窄至3.2%，報239.6元；
恒生指數最新升312點或1.1%，報28765點。
【09:51】匯量科技勁升逾18％
恒生指數續升336點或1.2%，報28789點；恒生科指升不足0.6%，報8217點，暫成交額241.78億元。
阿里巴巴（9988）一度升至4%，高見241.6元，現仍升3.5%，報240.4元。騰訊（0700）升0.3%，報615.5元。
李寧（2331）亦一度升4.6%，見59元，現升4.3%，報58.85元。
匯量科技（1860）勁升18.1%，報7.64元。
周大福（1929）內地業務銷售大增，股價創新高，一度高見13.48元，升4.8%，現造13.2元，仍揚2.6%，成交金額3,923萬元。
【09:20】恒生指數高開104點
恒生指數高開104點或0.37%，報28557點；國指開報10903點，升29點或0.27%。
恒生科指高開5點或0.07%，報8175點。阿里（9988）旗下螞蟻再遭約談，股價高開3.4%，報240元；騰訊（0700）平開報613.5元；美團（3690）則跌0.7%，報296.2元。
滙豐（0005）升1.1%，報46.3元；友邦（1299）開升0.8%，報97元。
瑞聲（2018）開升1.3%，報45.5元。