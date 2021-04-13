恒生指數升逾1%　政府擬放寬防疫限制　餐飲股普遍上揚｜持續更新

隔晚美股三大指數向下，市場觀望美國企業業績，道指收市跌55點或0.16%，報33745點；標指創紀錄新高4131點後回軟，收報4127點，微幅不足1點；納指收報13849點， 跌50點或0.36%。
阿里巴巴（9988）日前被內地罰逾182億元人民幣，旗下螞蟻集團再遭約談，要求五大方面整改。阿里巴巴ADR大漲9.3%，在相關消息下，其股在港表現又如何？
【10:31】恒生指數一度升逾400點
恒生指數一度升逾400點，高見28858點，最新升398點或1.4%，報28851點。
【10:25】餐飲股普遍上揚
政府提出有條件放寬社區防疫限制，餐飲股普遍上揚。翠華 （1314）上揚3.3%，報0.315元；太興 （6811）飆逾5%；大家樂 （0341） 升1%；大快活 （0052） 升0.8%；稻香控股（0573）漲逾3%；敘福樓（1978）無升跌，報0.95元。
恒生指數飆351點或1.2%，報28805點；恒生科指升0.4%，報8201點。
【10:16】九置飆5%
多隻地產股普遍受捧，九置 （1997） 飆5%，報45.15元；恒地 （0012） 升0.9%；新地 （0016） 升近1.4%；新世界 （0017） 揚2.5%；信置 （0083）則逆市跌0.18%。
阿里巴巴（9988）升幅收窄至3.2%，報239.6元；
恒生指數最新升312點或1.1%，報28765點。
【09:51】匯量科技勁升逾18％
恒生指數續升336點或1.2%，報28789點；恒生科指升不足0.6%，報8217點，暫成交額241.78億元。
阿里巴巴（9988）一度升至4%，高見241.6元，現仍升3.5%，報240.4元。騰訊（0700）升0.3%，報615.5元。
李寧（2331）亦一度升4.6%，見59元，現升4.3%，報58.85元。
匯量科技（1860）勁升18.1%，報7.64元。
周大福（1929）內地業務銷售大增，股價創新高，一度高見13.48元，升4.8%，現造13.2元，仍揚2.6%，成交金額3,923萬元。
【09:20】恒生指數高開104點
恒生指數高開104點或0.37%，報28557點；國指開報10903點，升29點或0.27%。
恒生科指高開5點或0.07%，報8175點。阿里（9988）旗下螞蟻再遭約談，股價高開3.4%，報240元；騰訊（0700）平開報613.5元；美團（3690）則跌0.7%，報296.2元。
滙豐（0005）升1.1%，報46.3元；友邦（1299）開升0.8%，報97元。
瑞聲（2018）開升1.3%，報45.5元。