東航參與法荷航10億歐元增資計劃　兩者擬擴大合作

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-13 11:15

據《路透》報道，法航荷航（Air France-KLM）周一（12日）表示，該公司將擴大與中國東方航空（0670）的合作。法荷航的10億歐元增發股票過程中，東航亦有參與。

法國政府將最多承擔法航荷航9.88億歐元增資規模的三分之二，將其在該公司的持股比例提高逾一倍至將近30%；而持股8.8%的中國東方航空將投資最多1.68億歐元，以在遵守10%上限的情況下維持或略微提升持股比例。

值得一提的是，這是上周宣佈的40億歐元資本重組計劃的一部分。由於附帶增發選擇權，此次增資規模可能升至11.4億歐元。新股定價將介於4.84歐元至周一收盤價5.31歐元之間，以後者計算，該公司市值為22.7億歐元。

法國與中國東航增加在法航荷航的持股比例，同時稀釋荷蘭政府與美國達美航空目前與東航持平的持股份額。（資料圖片）

疫情爆發一年多以來，出外旅行受限導致航空業遭遇重大虧損，業界紛紛採取行動充實資本。

法國與中國東航增加在法航荷航的持股比例，同時稀釋荷蘭政府與美國達美航空目前與東航持平的持股份額。達美航空被禁止投資，因其接受美國聯邦政府援助附帶的條件所限。

同時，法航荷航表示，將擴大與中國東航的代碼共享業務，將在航班恢復後納入北京至巴黎與阿姆斯特丹的航線。