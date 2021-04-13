通關或惹空歡喜？　舊經濟股仍可跑贏科技股？　專家咁分析！

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-13 14:53

消費及餐飲股今早集體攀升，其中周大福（1929）重上13元，莎莎國際（0178）一度升近一成，表現明顯較整體大市理想之餘，更延續了今年內跑贏科技股走勢。餐飲與消費股彈出，當然與行政長官林鄭月娥昨日（12日）公布，內地居民有望5月中透過「來港易」赴港有關。那麼零售及餐飲等舊經濟股，表現是否續領先新經濟股？分析員認為零售股已率先起步，反而新經濟股有較多水位。

來港易有機會下月中推出

新冠肺炎疫情下，內地居民及在廣東省以外的香港居民，無法到港。不過林鄭月娥昨日透露，「回港易」本月底將擴大到廣東省以外內地省市回港的香港居民，在回港時無須進行14天檢疫。與此同時，特區政府將在5月中旬推出「來港易」，屆時內地赴港的非香港居民可豁免檢疫14天，且不會特別要求相關人士先接種新冠疫苗。不過內地居民回到內地，據目前安排仍需要接受14日隔離。

開關在即，加上5,000元電子消費券有望在今年暑假中可供市民申請，預計有關措施規模達360億元。

據政府數據，在今年首兩個月，本港每月平均總額消費額約300億元。若政府分5期派發電子消費券，而市民又樂於當月即用畢，即每月可以帶來逾70億元消費額，每月消費額得以額外增加約25%。相關利好消息帶動成為消費及零售股上揚動力。

舊經濟股表現勝一籌

相關利好因素成今日舊經濟股獲跑出的動力，可是相關股份獲投資者垂青，非今日才發生。早於去年第四季，市場人士已談論有關資金從新經濟股輪動至舊經濟股。這既與科技股早於去年3月已拾級而上，估值已到了天價水平；亦與十年期美國國債孳息率從低位攀升，及市場人士對與再通脹相關主題興趣回升有關。

因此在今年首3個月，恒生綜合行業指數內涉及舊經濟類的股份，如地產、原材料、能源等，明顯跑贏資訊科技類。

就個別舊經濟股表現，截至今年4月12日，太興（6811）表現相當亮眼，累計升幅達34.9%，周大福（1929）升24%；莎莎（0178）升33%；利福國際（1212）升8.6%；當中；惟大家樂 （0341）微跌1.9%。

相比之下，新經濟股表現大為落後。遭到大股東減持逾千億元的股王騰訊（0700），已是眾多大型科技股中升幅最大，累揚7.74%，美團（3690）升1.4%，阿里（9988）沒有升跌，不過京東（9618）跌9.6%，小米（1810）跌幅最大，挫24.5%。而反映整體科技股表現的恒生科技指數，截至昨日收市，年內累計跌3.05%。

截至昨日（12日）收市，今年相較科技股而言，本地消費股明顯跑贏。

葉國邦﹕消費券資金未能惠及所有消費行業

那麼派電子消費券等措施，可以產生多大刺激作用？大華繼顯（香港）策略師葉國邦表示，由於本港防疫措施逐步放寬、疫苗接種、回港易等利好消息，再加上科技股受內地反壟斷風波影響，造就本地消費股擁有較好投資氣氛。

不過，長期而言，去年由於新冠疫情，本地消費、零售企業普遍受挫，而政府發放的360億元未必惠及所有消費行業，該行業可能難以實現大幅度的盈利增長。

短期情緒面的影響下，避險資產受到資金青睞，其中外資和本地資金大幅增持金融和地產板塊，而北水則更多是在估值調整較大的「新經濟」板塊中尋找更具配置價值的核心資產。

從板塊的角度來看，本地金融、地產股上月獲外資增持，單月外資淨買入分別達到5.9億元及11.3億元。此外，本地的公用事業、工業、電信服務等低估值、高股息的傳統經濟板塊亦獲得外資的淨買入。中資股方面，外資對於中資金融、公用事業、工業等避險板塊的配置偏好進一步增加。

不過整體而言，市場調整過程中，北水的避險情緒不強，自農曆新年以來對於金融、房地產板塊的淨買入僅為28.1億元及28.6億元，仍大幅低配。從個股層面來看，3月科技板塊中的騰訊和小米依舊搶手。

伍禮賢﹕通關前本地消費、零售股仍有大升幅

光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，在本港實現通關之前，本地消費、零售股可能會有較大升幅。

而展望今季，經濟逐漸復甦，新、舊經濟股可能都會有所上升，但由於科技股早前回落較大，水位會比舊經濟股較高。