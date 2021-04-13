中國財政部處罰19家醫藥企業　釋放加強財會監督信號

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-04-13 12:34

據《經濟參考報》報道，中國財政部日前發佈會計信息質量檢查公告，對長白山製藥、江蘇恆瑞醫藥、山東步長製藥、江蘇豪森藥業、深圳華潤三九等19家醫藥企業作出依據現行會計法有關規定的頂格行政處罰。

據悉，依據《中華人民共和國會計法》，針對人民群眾長期反映的藥價虛高頑疾，財政部會及國家醫保局於2019年對77家醫藥企業實施會計信息質量檢查。檢查聚焦醫藥產品成本費用結構，找出藥價虛高的成因，震懾了醫藥企業帶金銷售、哄抬藥價等違規行為，保障了藥品集中帶量採購等重大改革的順利推進。

公告顯示，經查核後，部分醫藥企業存在以下問題：一是使用虛假發票、票據套取資金使用；二是虛構業務事項或利用醫藥推廣公司套取資金；三是賬簿設置不規範等其他會計核算問題。

上述行為，違反《中華人民共和國會計法》第九條等規定。

公告顯示，財政部依據《中華人民共和國會計法》第四十二條規定，對由財政部有關監管局檢查的19家醫藥企業作出行政處罰。其他醫藥企業，由負責檢查的財政局就地實施行政處理處罰。檢查發現的其他違法違規問題，將移交主管機關處理。

業內指出，此次財政部和國家醫保局的聯合檢查，是從會計信息質量檢查角度助力醫藥改革、提升人民群眾滿意度的一次行動，檢查對醫藥企業違規行為起到了震懾作用，也釋放出將加強財會監督的信號。

此次處罰的金額為3萬元至5萬元人民幣不等，已是現行會計法規定下的最高處罰。目前會計法正在修訂中，預計新會計法實施後，按照零容忍、嚴監管的原則，處罰標準將大幅提高。