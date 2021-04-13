耀才：港股缺乏突破催化劑　內地收水成隱憂

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-13 13:52

耀才證券（1428）日前發盈喜，預計截至3月底止全年，稅前純利達8.16億元，按年升54%。主席葉茂林指，今年投資市場有隱憂，認為有「灰天鵝」來臨，其中由於美國政府帶頭挑撥離間，令其他國家政府與內地不和，並誣衊及「唱衰」香港政府，妖言惑眾，令香港人因害怕中國政府而移民，外資企業亦因此離開。

他認為，當人才脫離後，香港便會無運行，故香港政府要「瞓醒」，呼籲將薪俸稅、利得稅的稅率降至10%至12%，屆時人才資金才會回流香港。

葉茂林稱，內地企業持績回流香港，預計今年底港股日均成交額達2,000億至3,000億元，有機會登上全球第一。即使下半年有機會增加股票印花稅，葉茂林強調「賭仔心態，有錢賺就落注」，不會因為印花稅增加而令成交額減少。

並無正面會否再派特別息

葉茂林被問到會否再減持耀才，他僅以「睇情況、睇環境」回應。至於會否派發特別股息，他同樣以視乎情況而定回應，而上財年因為社運、疫症，故體恤股東資金需求派特息，未來視乎情況，如股東需要便繼續派。

對於發展內地實體店的可能，葉茂林認為開設實體店作用不大，因為疫情下線上買賣成交已是趨勢，未來發展會以線上為主。執行董事兼行政總裁許繹彬稱，與其開設實體店，不如強化App功能，相信上客量比開設實體店更好。他又指，去年國內客上客量及交易量按年增長3倍。

過去一年耀才購入約77萬股阿里（9988），葉茂林強調看好阿里表現，但不敢利用公司名義買太多，但透露個人持有不少「段段買」。他坦言，並不看好新經濟股，惟獨睇好阿里巴巴，因為表現落後。

葉茂林看好阿里前景。（資料圖片）

料樓市往後升幅有限

耀才證券研究部總監植耀輝指，今季暗湧比較多，但監管風險已在反映中，不預期會出現大震盪，惟獨擔心內地收水。他預期，由於今季港股已跑輸外圍一段幅度，向下預計調整至27000點至28000點，但向上突破的催化劑欠缺，估計29000點多已經見頂。

對於本港樓市的看法，葉茂林再強調若港府不減稅則「無運行」，縱然他看好住宅樓市，但預計升幅不多，始終過去已經錄得不少升幅。至於商舖則要待疫症過去才會恢復，而外資離開則令寫字樓市場「有排捱」。