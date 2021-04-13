美團瀉7%　京東跌4%　三部委要求嚴肅整治「二選一」等問題

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-04-13 15:28

4月13日，美國大跌近7%，快手、京東跌近4%。消息層面上，中國國家市場監管總局等三部委召開網路平台企業行政指導會，提到網路平台企業強迫實施「二選一」等問題必須嚴肅整治。

據中國國家市場監管總局網站發佈的消息，此次會議指出，中國平臺經濟總體態勢向好。但在快速發展中風險與隱患也逐漸累積，危害不容忽視，依法規範刻不容緩。強迫實施「二選一」、濫用市場支配地位、實施「掐尖併購」、燒錢搶佔「社區團購」市場、實施「大數據殺熟」、漠視「假冒偽劣」、「資訊洩露」以及實施涉稅違法行為等問題必須嚴肅整治。其中，強迫實施「二選一」問題尤為突出，是平臺經濟領域資本任性、無序擴張的突出反映，是對市場競爭秩序的公然踐踏和破壞。強迫實施「二選一」行為限制市場競爭，遏制創新發展，損害平臺內經營者和消費者利益，危害極大，必須堅決根治。

34家網路企業參加行政指導會

會議要求，各平台企業要在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，並向社會公開《依法合規經營承諾》，接受社會監督。市場監管部門將組織對平臺整改情況進行跟蹤檢查，整改期後再有發現平臺企業強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。

據悉，此次共有34家網路企業參加行政指導會，包括愛奇藝、百度、貝殼找房、滴滴、噹噹網、多點、京東、快手、美團、每日優鮮、奇虎360、去哪兒網、搜狗、微店、58同城、新浪微博、字節跳動、嗶哩嗶哩、叮咚買菜、餓了麼、國美、盒馬生鮮、拼多多、攜程、小紅書、閲文、蘇寧易購、阿裡、貝貝網、蘑菇街、網易（嚴選）、雲集、唯品會、騰訊等，以及北京、上海、江蘇、浙江、廣東、深圳等地市場監管局有關負責人蔘加會議。