微軟收購Siri「大腦」Nuance　進軍智能醫療　股價齊齊飆升

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-13 18:10

早前，微軟於4月12日美股盤前，微軟宣佈將以每股56美元的價格收購語音技術公司微妙通訊Nuance（NUAN），較Nuance在4月9日收市價溢價23％，交易價值達197億美元。

微軟（MSFT）股價連升7日後，受消息提振，隔晚股價一度創上市新高，Nuance繼隔晚飆升一成半。

據悉，Nuance業務包括銷售語音識別、記錄醫生診視、客服電話和語音郵件中的語音的工具來獲取收入，去年第四季收入約3.46億美元，淨利潤700萬美元。收購Nuance將成為微軟目前第二大收購案，僅次於2016年微軟以270億美元收購LinkedIn。

此外，Apple（AAPL）很早之前就開始使用Nuance的語音識別引擎，幫助其語音助手Siri能夠聽到和理解用户的要求。2013年，當時Nuance高管表示，該公司是蘋果語音識別的基礎供應商，不過並不處理Siri的人工智能層任務，只處理語音識別。

去年全球智能語音及人工智能市場規模將超過1,000億美元，Google、Apple、微軟等科技巨頭佔有80%以上市場份額。據公開資料整理，在2018年，Nuance還有近32%的市場份額。

智能醫療發展空間大

早在2019年，微軟和Nuance就宣佈合作開發醫學環境下的臨牀智能（ACI）技術，以實現未來檢查室的臨床文檔自行記錄。

Google在2018年也申請了一項名為診斷有效工具的發明專利，該軟件應用被健康護理提供者用於查看患者的病史並輸入關於患者的病情或症狀的發現，並開發了一個AI視覺系統，主要用於識別藥物中的蛋白質晶體。

Apple也正在與斯坦福大學合作進行一項研究，以了解Watch的傳感器是否可以檢測到心臟異常，為此收購了收購了25家AI公司，其中有不少公司專注於心臟方面研究的公司。

在診斷技術方面，Nuance可以幫助放射科醫師使用Nuance的影像共享和報告來提出解決方案，提高了病理學家、放射科醫生和其他基於圖像的診斷人員的準確度。