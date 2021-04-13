阿里巴巴兩日彈7%　反壟斷風險消化　投行看好再上300元│財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-13 20:25

中資科技龍頭反壟斷風波日日有新消息，繼上日（4月12日）阿里系螞蟻集團遭人行等部委約談，落實五大整改要求後，今天下午市場監管總局等監管機構，與騰訊、美團、京東及百度等34間科網平台龍頭會談，表明針對強迫實施「二選一」等問題，企業要在一個月內全面自檢自查。若未能杜絕違法行為，一律依法從重從嚴處罰。不過，作為首間因反壟斷而遭判罰過百億的阿里，股價卻連升兩日，累計走高7%。據《彭博》數據統計，帶挈馬雲身家增值170多億元。

投資市場普遍認為今次監管判罰落實，反而是壞消息盡出，阿里願意接受監管改革，將可繼續拓展平台經濟。其實，從阿里對於監管要求的回應及聲明，可以反映出阿里願意接受整改。對於金融科技業務方面，螞蟻集團的聲明，特別清晰地表明了「近期已經完成整改方案的研究和制定工作。」

市場監管總局等監管機構，與騰訊、美團、京東及百度等34間科網平台龍頭會談，表明針對強迫實施「二選一」等問題，企業要在一個月內全面自檢自查

阿里首設「天貓試運營期」 簡化開店審核

至於電商業務方面，最新的進展是，自本月19日起，電商平台天貓會降低商戶入駐天貓門檻，是創辦十二年以來對商家開店規則作出重大改變。

集團將首次設立「天貓試運營期」，將商家資質審核簡化，通過7個月的試運營能力考核後，就會成為正式天貓店，變相簡化資質審核，讓商家開天貓店更容易。

內地傳媒指，試運營期將先從美妝、個護、家清和母嬰行業4個行業開始試點，包括美容護膚、精油、彩妝、香水、童裝、嬰兒裝、親子裝等多個類目。

而淘寶方面，4個付費商家營銷工具（即「店鋪寶」「單品寶」 「搭配寶」 「優惠券」）等將在近期改為免費，該變化適用於淘寶上所有商家。

事實上，這個改變，正好呼應早前的文章《阿里反壟斷罰182億 螞蟻再遭約談 是要面臨「拆骨」嗎?》所指，面對監管要求，阿里亦必定會發掘一個新的經營方式，進一步拓大它的電商王國。未來商家要在網上開店，不再需要被逼「二選一」，局限在一個平台上開店，既能夠在天貓開店，同時也能在京東開店，在拼多多開店，得益的將是小商戶及消費者。

阿里首設「天貓試運營期」，降低商戶入駐天貓門檻。

張勇：很多商戶已採用多平台方式營運 不影響留客能力

阿里簡化開店審核後，以及放棄強逼商家「二選一」後，一定會利益受損嗎?阿里主席張勇日前在電話會議重申，現時很多商戶都採用多平台的方式營運，預期沒有獨家合作，不會對阿里業務造成實際衝擊，未有連累其留存商戶的能力。

高盛瑞信等外資行予目標價高於300元

同時，從股價反應看，反映了阿里受到逾百億反壟斷罰款，以及螞蟻集團需要五大整改，成立金融控股公司後，投資者的看法。計及今日，阿里股價連升第二日，並創逾一個月新高。現時多間國際投行對阿里的看法，都是認為其監管陰霾大致消散。高盛、瑞信及中信建投等9間投行，給予阿里的目標價，仍然是高於300元。

多間投行中，給予阿里目標價最高的是高盛，目標價看340元(路透)

投行估計螞蟻將與國企合作設數據徵信機構

多間投行中，給予阿里目標價最高的是高盛，目標價看340元，該行認為監管調查帶來的不確定性大致已經過去，當集團利用自身規模重啟增長引擎，聚焦在低線城市擴張和客戶購物頻率增加，並加強對商戶技術支援，預計阿里能在2022及2023財政年度收入，分別按年增長35%和22%。

美資投行傑富瑞更以迎來新起點為題，估計螞蟻集團未來很可能會與國企合作，成立徵信機構，如個人微信機構朴道徵信的案例一樣。資料顯示，樸道徵信由國有地方金融控股企業和民營大型互聯網企業聯合發起。股東既包括北京金控集團，也包括京東、小米以及曠世等民營企業，是內地第二家持牌的全國性個人徵信機構，發展方向是解決傳統金融服務難以覆蓋的信用白戶或準白戶的融資支持問題。傑富瑞相信，若螞蟻能成為第三間持牌機構，料其他金融科技巨頭也將效仿。傑富瑞予阿里目標價328元。