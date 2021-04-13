華融債價急挫　內媒評論談及破產的可能

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-04-13 22:21

不良資產的資產管理公司中國華融（2799），在前董事長賴小民年初被指受賄判處死刑後，集團接連爆出債務危機。財新傳媒兼《財新周刊》主編凌華薇日前發表評論文章，指華融破產的可能，華融發行的美元債遭拋售。據《彭博》數據顯示，旗下票面利率3.375厘、2022年5月到期的美元債券，每1美元面值曾跌13.1美分，至76.1美分。

另外，票面利率為5厘的2025年到期美元債每1美元面值亦跌9.9美分，至79.5美分，債價創新低。

應以「市場化」方式解決

文章於12日發表，指華融作為上個世紀末中國國有銀行業改革的產物之一，再次到了關鍵時刻。評論認為，華融並非銀行，涉及的自然人投資者不多，基本都是機構投資者，「華融能不能破產？問曰為何不能？...如果破產，比銀行好辦得多。」又指，「賴小民時期以市場化手段製造了巨大的不良資產無法自行消化，那也應該以市場化的方式解決」

華融於本月初宣布，未能在3月底前發布2020年業績，公司自4月1日以來一直停牌。《財新》認為延發業績歸因於未來重大財務重組計畫。受消息影響，評級機構穆迪，將華融長期評級A3和短期發行人信用評級P－2，列入可能降級的觀察名單。