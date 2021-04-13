嘀嗒出行再提交上市申請　去年收入7.91億人民幣　市佔率近67%

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-04-13 23:06

內地網約車出行平台嘀嗒出行，早在去年底已遞交上市申請，近日已經失效，惟公司今日（13日）再次向港交所（0388）提交申請，聯席保薦人為海通國際及野村國際（香港）。

據上市初步文件披露，公司去年交易總額（GTV）為90億元（人民幣‧下同）；營業收入為7.91億元，按年增長36.3%，2018至2020年的複合增長率為159%；至於去年經調整淨利潤按年增長9％至3.43億元；2019年則為3.16億元。

公司指，據弗若斯特沙利文報告，按2019年順風車搭乘次數計算，嘀嗒出行經營著中國最大的順風車平台，佔市場份額達66.5%。截至2020年12月31日，嘀嗒出行的註冊用戶數從2020年6月30日的1.8億，增加到2.05億；認證私家車主數從980萬增至1,080萬；順風車累計搭乘乘客數從3,670萬增加至4,200萬。

順風車累計搭乘乘客數增至4200萬

整體市場方面，報告認為，中國順風車市場的交易總額預計將由2019年的140億元增加至2025年的1,139億元，複合年增長率將為41.8%。

另外，公司指，隨著疫情好轉，從2020年第二季度開始，嘀嗒出行的交易總額及訂單量呈明顯恢復增長態勢。截至2020年12月31日，嘀嗒出行在全國366個城市提供順風車平台服務，2018年、2019年、2020年，嘀嗒順風車搭乘訂單分別為0.482億份、1.785億份和1.463億份，同期交易總額分別約為19億元、85億元及81億元。

2018年、2019年及2020年，嘀嗒順風車平台應答率分別為44.2%、53.8%及60.1%。上市申請提到，順風車應答率的整體上升，主要是由於平台用戶群體擴大，認證私家車主數量增加，以及嘀嗒平台上私家車主與乘客順路匹配效率的提升所致。