美國拍賣30年期國債需求「驚人」　美債收益率直線下滑

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-14 09:00

美國財政部於周二（13日）拍賣240億美元30年期國債，有分析稱需求量為「壯觀、驚人」，美債收益率直線下滑。

《華爾街見聞》報道，這批30年期超長美債的得標利率為2.32%，比美東時間下午1點拍賣截止時的預發行收益率（when-issued yield）2.338%低1.8個基點，是去年12月以來得標利率低於預發行收益率的最大幅度。

昨日兩次拍賣都是得標收益率高於預發行收益率，顯示今日的美國長債拍賣需求更為強勁，因為得標收益率相對較低，代表買家支付的國債價格相對較高。

至於其他衡量需求的指標比較亮眼，其中投標倍數（bid-to-cover ratio）為2.446，較3月拍賣的倍數2.284有「實質性的改善」，並高於過去六次拍賣的均值2.332；包括外國央行在內的間接購買人（indirect buyers）獲配了總售出規模的61%，是今年1月以來最高，小幅低於3月拍賣時的比例63.2%；包括美聯儲和其他美國聯邦政府實體在內的直接購買人（direct buyers）獲配了總售出規模的21.9%，是2014年12月以來最高；具有購買所有未能拍出國債以防止拍賣流產義務的一級交易商（primary dealers）獲配比例降至17.1%，創今年1月以來最低。

金融博客Zerohedge認為，13日的30年期美債拍賣「堪稱2021年最佳」，這直接導致長端美債收益率快速下行，今年以來被美債收益率壓制的黃金短線上漲。30年期美債收益率刷新日低至2.3147%，短線下挫約1.5個基點，隨後一度跌4.5個基點並下逼2.3%關口。現貨黃金短線上揚4美元，重返1746美元/盎司上方，日內漲幅重新擴大至0.78%。

作為「資產定價之錨」的10年期美債收益率在拍賣時跌超2個基點，拍賣結果公佈後跌幅擴大至逾5個基點，交投1.625%。

市場之所以關注美債拍賣，是因為2月末的7年期美債標售出現了「史詩級失利」，引發各期限美債收益率飆升並打壓風險資產。當時的投標倍數僅為2.04，創歷史新低。人們擔心，美債拍賣的需求不振將持續製造收益率上行壓力，進而影響投資決策。

在本周前兩日（12日及13日）1200億美元的美債拍賣之後，周內餘下時間還有標售規模達550億美元的美債。

華爾街見聞曾提到，包括美國銀行美國利率策略師Meghan Swiber在內的多位華爾街人士並不擔心美債需求疲軟。他們稱，隨着日本在4月進入新財年，日本投資者的投資組合調整期已經結束，日本投資者會重新返回美債市場，從而對美債需求形成支撐。