東芝或獲KKR出手競購　CEO車谷暢昭卻宣布辭任

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-14 18:31

上周傳出私募基金CVC有意私有化日本企業東芝，隨後該國寶級日本企業確認收到相關建議。至本周日，《共同社》報道CVC計劃以每股5,000日圓，收購東芝股份，整項交易規模達2.3萬億日圓，要約將於今年7﹑8月提出。不過CVC或會面對其他對手競爭。據《彭博》引述消息人士指出，另一私募基金KKR及加拿大投資公司Brookfield Asset Management Inc.，為潛在競購對手。

《彭博》報道指出，KKR有意出價較CVC提出的210億美元高的價格收購東芝；Brookfield就研究收購亦處於初步階段。

報道指出KKR及Brookfield對競價處於初階，尚未作出任何最終決定，亦可能不會提出要約。CVC則有機會與日本投資者聯手出價，或有助贏得日本監管機構批准。CVC計劃最快於本周內就收購提出新的細節。

報道指出CVC﹑KKR及Brookfield均拒絕置評，東芝並無即時作回應。

日前《共同社》報道，CVC會最快在今年7﹑8月提出收購要約，東芝則最快在今年10月除牌，並在提高企業價值基礎上，計劃3年後重新上市。

會長綱川智兼任車谷職務

正當外界將焦點落入多隻基金或為東芝股權拗手瓜之際，東芝卻出現重大人事變動。該公司宣布已接納社長兼行政總裁車谷暢昭請辭，並由會長綱川智兼任有關職務。

東芝董事會主席永生治指，綱川智獲得不少股東信任；又指出車谷暢昭曾各董事會指出，公司局面已好轉，所以即將離開。

在談及CVC有意向公司提購時，永山治指出相關要約缺實質內容，需要謹慎考慮。收到CVC正式提案後，會考慮成立由外董事組成的獨立委員會。

車谷暢昭曾任職CVC。據《路透》引述知情人士指出，CVC提出私有化東芝，並且傾向保留現有管理層，被認為是為了保護車谷暢昭及其他管理層，免受到維權股東們的壓力。可是維權股東已成功推動對上述指稱進行獨立調查。

報道又指出相關報價引發東芝高層及部分董事強烈反彈，促使他們向政府遊說以阻止交易。

東芝收市報4,860日圓，升5.8%。