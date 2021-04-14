港股升幅收窄約340點　科技股撐市　地產股亦造好｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-14 15:13

市監局周二（13日）開指導會後，要求騰訊、京東、美團等34家科企一個月內全面整改實施「二選一」等壟斷問題。市場憂慮內地「反壟斷」對大型科網企業造成影響，亦傳聞美團（3690）遭股東配售其後已澄清非屬實，相信其股價將會備受關注。

【15:10】創業板指升逾2%

內地股市向上，上證全日升20點或0.6%，收報3416點，成文額2,690.1億元人民幣；深證升209點或1.6%，收報13738點，成交額達3,850.12億元；創業板指升2.2%，收報2804點。

【14:36】港股升幅收窄約340點

港股升幅收窄，恒指最新報28838點，升341點，國指升126點，報10976點，科指升187點，報8226點。

【13:20】康希諾跌幅收窄

恒生指數午後小幅擴大逾400點，最新報28901點，升404點或1.4%；恒生科指升183點或2.3%，報8222點。成交額825.24億元。

騰訊（0700）升2%，美團（3690）揚4%，阿里巴巴（9988）漲1.6%，小米（1810）升2.4%。

吉利（0175）續飆5.7%，報20.35元；比亞迪（1211）升逾半成，報176.9元。

康希諾（6185）跌幅收窄，挫9.1%。

本地地產股續造好，新世界（0017）升3%，九倉（0004）升逾3%，置富（0778）漲4％。

【12:10】東方海外、康希諾生物挫13%

港股半日升352點或1.2%，中午收報28850點，成交768億元。恒生科指升2.4%，報8227點。美團 （3690）半日反彈4.4%，收報288.2元，成交額52.3億元；騰訊（0700）升1.8%，報619元；阿里巴巴（9988）升1.5%，收報236.6元；京東（9618）升2.4%，收報305.4元；百度（9888）揚3%，收報211.6元。

汽車股普遍造好，吉利 （0175）半日飆逾半成，中午收報20.3元。比亞迪 （1211）亦揚5.1%，收報176.9元；廣汽（2238）升4.9%，報6.91元；長汽（2333）升2.9%，收報23.05元。

個股方面，東方海外（0316）、康希諾生物 （6185） 雙雙挫13%。

【11:47】市監局公布首批科網企業承諾書

市監局公布首批互聯網平台企業承諾書，當中包括百度（9888）、京東（9618）、美團（3690）等。百度、京東升逾2%，美團仍升逾4%。

【11:20】體育用品股續受捧 特步飆逾半成

體育用品股續造好，特步（1368）創新高，一度飆逾8%，高見6.49元，最新報6.26元，仍升4.5%。361度（1361）亦創新高，見2.65元，飆近18%，現報2.54元，仍升12.9%。安踏體育（2020）揚2.7%，李寧（2331）升1.6%，非凡中國（8032）升1.7%。

【11:13】快手曾彈半成

美團（3690）升幅亦收窄，現升3.9%，報286.8元。快手（1024）一度飆逾半成，見273.4元，現升2.1%，報264.6元。

【11:00】恒生指數升幅收窄不足300點，現報28790點，升293點或1.03%；恒生科指升2.41%，報8232點。

【10:40】快手上揚4.4%

ATMXJ股反彈，騰訊（0700）上揚2.8%，報625元；美團（3690）升近半成，報289.6元；阿里巴巴（9988）升1.5%；京東（9618）升1.9%；小米（1810）升2.8%。

快手（1024）上揚4.4%，報270.6元。

【10:30】恒生指數升幅收窄

恒生指數升幅收至約340點，報28838點。恒生科指升2.7%或216點，報8255點。暫成交額491.28億元。

【10:10】亞視一度飆逾兩成

亞洲電視 （0707）一度飆逾兩成，高見0.051元，最新報0.044元，仍升18.9%。亞洲電視公布夥拍睿洋圖志戰略框架合作拓人工智能。

【10:00】港股上揚432點

恒生指數最新報28929點，升432點或1.52%。

美團（3690）續揚4.1%，報287.2元。吉利（0175）飆6.8%，報20.55元。阿里健康（0241）上揚4.8%，報23元；舜宇光學（2382）升3.3%，報177.7元。

【09:40】吉利上揚逾半成

恒生指數現升247點或0.87%，報28744點；恒生科指開升1.05%，報10964點。

吉利（0175）母企吉利控股據報稱旗下Polestar擬借殼赴美上市，今早股價曾上揚6.5%，見20.5元；最新報20.35元，仍升5.8%。

比特幣概念股造好，火幣科技 （1611）飆逾9%，雄岸科技（1647） 升逾6%；歐科雲鏈 （1499）升6%。另外，美圖 （01357） 亦升4.5%。周二（13日）Bitcoin一度升穿63,000美元，創新高。

【09:20】恒生科指開升1.9%

恒生指數高開299點或1.05%，報28796點；恒生科指開升1.9%，報8191點，成交額58.58億元。

焦點科網股，美團（3690）彈升4%，報287元；騰訊（0700）上揚2.1%，報621元；京東（9618）升1.7%，阿里巴巴（99988）升1.5%，快手（1024）揚0.7%。

其他個股，友邦（1299）開升0.6%，報99.9元；吉利（0175）開升3.2%，報19.86元；小米（1810）升2.2%，報25.45元。