美團澄清股東配售非屬實　股價彈升4%　恒指高開299點｜持續更新

撰文：劉紹蘭
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市監局周二（13日）開指導會後，要求騰訊、京東、美團等34家科企一個月內全面整改，實施「二選一」等壟斷問題。市場憂慮內地「反壟斷」對大型科網企業造成影響，亦傳聞美團（3690）遭股東配售其後已澄清非屬實，相信其股價將會備受關注。
【09:40】吉利上揚逾半成
恒生指數現升247點或0.87%，報28744點；恒生科指開升1.05%，報10964點。
吉利（0175）母企吉利控股據報稱旗下Polestar擬借殼赴美上市，今早股價曾上揚6.5%，見20.5元；最新報20.35元，仍升5.8%。
比特幣概念股造好，火幣科技 （1611）飆逾9%，雄岸科技（1647） 升逾6%；歐科雲鏈 （1499）升6%。另外，美圖 （01357） 亦升4.5%。周二（13日）Bitcoin一度升穿63,000美元，創新高。
【09:20】恒生科指開升1.9%
恒生指數高開299點或1.05%，報28796點；恒生科指開升1.9%，報8191點，成交額58.58億元。
焦點科網股，美團（3690）彈升4%，報287元；騰訊（0700）上揚2.1%，報621元；京東（9618）升1.7%，阿里巴巴（99988）升1.5%，快手（1024）揚0.7%。
其他個股，友邦（1299）開升0.6%，報99.9元；吉利（0175）開升3.2%，報19.86元；小米（1810）升2.2%，報25.45元。