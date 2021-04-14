外圍續強港股隨勢上　美團澄清股東沽貨不實　望可回穩│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-14 09:29

港股昨升勢受阻，更差點蒸發日內近400點升幅，收升43點，報28497點，今日市場重點為被雙重夾擊的美團（3690）及科技股。昨晚美國科技股發力，有望帶動本港科技股回升。

市監局要求34間互聯網平台巨頭在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改。一眾科技股即現沽壓，同時兼受大股東配股疑雲困擾的美團昨由日內高位301元跌至276元收市，大跌7.4%，並連跌3日，惟其後公司澄清股東拋售猜測屬不實，ADR折算後為高於港股約3.4%，今日或有機會反彈，股價望可回穩。

小米（1810）回購停不了，公司昨按每股價格24.6港元至25.05元，合計耗資約3.98億元回購1601.74萬股B類普通股。自3月31日以來，小米已回購1.203億股股票，並且每日交易日均有回購。摩根士丹利指，小米的AIoT的潛力被低估，並認為其商業模式更具競爭力和盈利能力，將小米升至「增持」評級，目標價為31.5元。

（小米發布會）

標指再破頂 Tesla大升8%

美股昨晚標指收漲0.3%，最近5個交易日內第4日創收市新高。科技股再發力，納指收升約1%，創2月16日以來收盤新高，再挑戰14175點高位，Tesla（美：TSLA）大升8.6%，而道指收跌0.2%，為第二日收跌。美股升勢強勁，惟可留意美股開始進入超買水平，宜回調才吸納。

同時，昨晚美國中概股開始回穩，拼多多（美：PDD）、百度（美：BIDU）、微博（美：WB）均升逾1%，達達（美：DADA）升0.6%，蔚來（美：NIO）和小鵬（美：XPEV）亦分別回升3.6%和4.4%，有望帶動本港科技股回升。

A股罕有就流動性安撫市場

人民銀行公開市場昨連續31日逆回購100億元人民幣，完全對沖單日到期量，並無資金淨投放或淨回籠。然而，在周一召開首季度金融數據新聞發布會上，央行少有地對月度流動性預期進行回應，前瞻性地預期管理「安撫」了市場的憂慮。

央行指，一直高度關注財政因素對銀行體系流動性的影響，會密切關注4月份財政收支和市場流動性供求變化，對流動性進行精準調節，保持銀行體系流動性合理充裕，為政府債券發行提供便利的流動性環境。

內地自農曆新年後便收水，A股便一直維持弱勢，目前央行並無再進一步釋放更偏鷹的言論，可看市場對此反應，上證支持看3350點水平。