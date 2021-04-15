美銀4月基金經理調查：僅7%受訪者認為美股處於泡沫中

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-04-15 08:20

美銀公佈的4月基金經理調查顯示，基金經理現在更擔心債券市場出現所謂的「緊縮恐慌」（taper tantrum），而非新冠疫情或通脹。與此同時，對更廣泛的宏觀經濟和特定市場的樂觀情緒仍然高漲。

《財聯社》周三（14日）報道，根據美銀的月度全球基金經理調查，對受訪者而言，債市的「縮減恐慌」正成為眼下市場最大的尾部風險（35%），超過了上月曾登頂的通脹（27%），稅率提高和新冠疫情緊縮其後（同為15%）。

過去幾個月，美債收益率大幅上漲，因越來越多的復甦證據增強了人們對經濟前景的樂觀情緒，促使一些人考慮美聯儲（Fed）撤出貨幣政策支持的速度是否可能快於預期。其結果就是重演所謂的「緊縮恐慌」，即對美聯儲將迅速縮減對經濟的支持的擔憂，引發美債大舉拋售，從而推高債券收益率。

基準10年期美債收益率目前位於1.6厘左右，而6個月前還僅為0.75厘。10年期美債收益率在3月底時更是曾一度觸及去年1月以來的最高水平1.776厘。

對「過熱」的擔憂在整個4月基金經理調查中普遍存在。該調查在4月6日至12日期間對200名管理着5,530億美元資產的投資者進行了採訪。美銀指出，「現在，市場最大的風險正與繁榮有關，而不是與衰退有關。」

調查顯示，50%的基金經理預計全球經濟將呈現V型復甦，而在去年5月這一比例僅為10%。

比特幣處於泡沫中 股市卻無泡沫？

美聯儲向金融系統注入儘可能多的天量資金的副作用之一，便是將股票、加密貨幣和部分大宗商品的資產價格，推高至了多年來甚至創紀錄的水平。

美銀月度調查發現，目前大約74%的受訪者表示比特幣正處於泡沫之下，只有16%的受訪者認為比特幣不存在泡沫，這表明基金經理們認為比特幣目前具有很高的投機性。比特幣周二（4月13日）剛剛升破6.3萬美元的歷史新高，自2021年年初以來已上漲了一倍多，而類似非同質化代幣(NFT)等其他數字資產的價格和人氣，也在最近幾個月大幅飆升。

而相比於比特幣，目前只有僅7%的受訪者認為股市存在泡沫。不過三分之二的受訪基金經理稱，美國股市已處於牛市的後期階段。

美銀調查還顯示，近62%的投資人「加碼」股票，倉位已經達到高點。

60%的受訪者預計未來12個月短期利率會上升，這一比例為2019年1月以來最高。但他們預計如果10年期美債收益率突破2.1厘，那麼股市將出現超過10%的回調。多數人還認為，2.3厘及或以上的10年期美國國債收益率將使債券相對於股票更具吸引力。

此外，儘管頭號尾部風險已發生了轉變，但最擁擠的交易仍然是「做多科技股」，其已連續第3個月獨佔鰲頭。不過考慮到近期股市的輪動，53%的受訪者預計，未來12個月內價值股的表現將優於成長股。

調查還顯示，投資者的現金配置比例目前已升至4.1%，2月為3.8%。