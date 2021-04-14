香港將推儲值卡實名制　和電古星輝冀政府可延實施寬限期

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-14 17:56

和電香港（0215）旗下3香港今日（14日）公布，聯乘香港屈臣氏推出SoSIM儲值卡。和電香港執行董事及行政總裁古星輝在發佈會上表示，截至今年3月底止，SoSim儲值卡的總銷量已超過30萬張，故決定將該儲值卡的銷售據點拓展至屈臣氏，進一步開拓預付卡市場的商機。

不過，被問到預計SoSim儲值卡下季度表現時，古表示未能評估「電話卡實名制」對儲值卡銷售情況，但他承諾會盡力做好。他補充，公司一直支持打擊罪案，過去有澳門市場電話卡實名登記的經驗，已將有關意向商務及經濟發展局提供。

作為主要持分者，認為政策措施要平衡各方利益，只要政策清晰合理，將會得到市民及業界的支持。他亦建議政府延長電話卡實名制的「寬限期」至少半年以上，讓業界能有充足的時間作好準備。

故未能評估下季銷情

香港屈臣氏董事總經理李家樂表示，疫情下屈臣氏線上店銷售額比2019年有顯著增長，公司會繼續為客戶引入更多獨家的產品以提升銷售。

SoSIM儲值卡每月月費為33港元，客戶可於全線屈臣氏線上線下商店購買SoSim卡，即享有40元屈臣氏現金券，易賞錢會員更可享10倍易賞錢積分，以及星級化妝師網上化妝課程或註冊營養師1對1網上諮詢。

客戶可於全港超過400間屈臣氏及百佳購買和充值SoSIM卡，同時，3香港亦推出全新SoSIM手機App，方便客戶於手機管理賬戶、查閱用量、增值及購買其他服務計劃。