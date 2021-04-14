新創建夥保良局及女青年會為200名中學生儲EXP值　仲有神秘獎勵！

撰文： 溫多娜 最後更新日期： 2021-04-14 17:46

充滿幹勁兼勇於接受挑戰，乃年青人可貴的特質。若能在其成長過程中，給予他們嘗試的機遇，對其日後發展定可帶來實質正面作用。新創建集團於今年4月，啟動重點社會創造共享價值（CSV）項目「EXP」之旅，夥拍保良局及香港基督教女青年會，與來自12間中學共約200位中四學生，透過新世界集團獨有的生態圈，展開為期兩年的「探索﹑體驗﹑再實踐」之旅，希望與學生一同升級。

原來「EXP」簡單三個英文字，含有多重意義，有Explore（探索）﹑Experience（體驗）及Experiment（實踐）。這趟EXP之旅讓學生跳出書本框框，透過新世界生態圈內不同職業體驗，學生得以探索及發掘出自我潛能及熱忱，提升更多EXP，為未來實踐事業夢想踏上「探索‧體驗‧再實踐」的旅程。

為讓同學們度身訂造其EXP之旅，項目正式推出前新創建先向參與者進行問卷調查，以了解其日常生活﹑感興趣的職業範疇及活動形式。安排的活動包括「雲遊導賞團」﹑「Chill Talk」﹑「辦公室二人行」﹑「職刻有偈傾」及「見習日誌101」等。各系列活動與遊戲關卡並無太大分別，重點在於刺激學生發掘出自我潛能及熱忱過關。若同學參與度夠高，兼且有優秀表現的同學，可參與特別工作體驗活動作為「Level Up獎勵」。

至於是哪些獎勵？溫多娜得悉原來有不少同學對成為糕餅師深感興趣，表現好的同學可跟會展的糕餅師學習。

不過參與的同學為一班中四學生，又如何評定其表現。據了解會以同學出席情況，以及老師的評語作標準。

今次活動的參與者，並不單止是一眾同學。原來新創建及各業務單位的同事，將會獲邀參與，希望可以齊齊儲EXP經驗值，務求達到企業﹑員工﹑學生及合作方一同CSV。